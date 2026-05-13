River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata

El Millonario y el Lobo se miden en el estadio Más Monumental por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.

River , que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.