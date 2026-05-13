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River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata

El Millonario y el Lobo se miden en el estadio Más Monumental por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.

River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

River, que viene de clasificar milagrosamente, recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Las formaciones de River y Gimnasia y Esgrima La Plata

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Ignacio Fernández, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

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