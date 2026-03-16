Por qué en España hablan de un posible regreso de Messi al Barcelona

El polémico presidente del Barcelona , Joan Laporta , fue reelegido en las elecciones de ayer en el club catalán y dirigirá a la institución blaugrana hasta 2031. Pero lo más llamativo de todo es que el dirigente marcado por la historia como "aquel que echó a Messi del Barça", quiere ejecutar un plan para traer de regreso al ídolo Culé.

Laporta derrotó a su rival Víctor Font por amplia mayoría en las elecciones del domingo, obteniendo el 68.18% de los 48.480 votos emitidos por los socios. Font había intentado aprovechar la tensa relación de Laporta con Messi —señalando repetidamente durante la campaña que él había sido responsable de la salida del argentino en 2021 y de su fallido regreso en 2023—, pero esto no fue suficiente para influir en el voto popular.

"Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera", declaró Laporta a TV3 al ser preguntado sobre el papel que podría desempeñar el delantero del Inter Miami durante su mandato. “Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio.

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“Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución”. Messi fue protagonista durante la campaña electoral cuando el exentrenador del Barça, Xavi Hernández, tildó a Laporta de “mentiroso” y afirmó que había bloqueado el regreso de la leyenda del club en 2023.

La presencia de Messi en la política del Barcelona

En su momento, Víctor Font animó a Lionel Messi a pronunciarse y revelar la verdad, pero él prefirió guardar silencio y dejar que la campaña electoral en el Barcelona siguiera su curso. La Pulga, autor de 672 goles en 778 partidos con el Barcelona, siempre ha manifestado su deseo de regresar al club y formar parte del equipo en algún momento del futuro.

Mientras tanto, Laporta ha prometido a la afición azulgrana que les esperan los mejores años de sus vidas tras su reelección. Laporta, quien cumple su segunda etapa como presidente tras haber ocupado el cargo entre 2003 y 2010, destacó la mejora del equipo bajo la dirección de Hansi Flick y el regreso al renovado Camp Nou de Spotify como motivos para el optimismo.

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"Seguir construyendo un gran equipo con Flick en el banquillo y [el director deportivo] Deco", declaró Laporta a Mundo Deportivo al ser preguntado sobre el plan para los próximos cinco años. "Queremos ganar títulos, que es lo que más les gusta a los aficionados, pero también jugar bien. Y terminar el estadio a mitad del mandato, porque eso garantiza el futuro del club a nivel financiero, además de un recinto a la altura para ofrecer un buen espectáculo en el campo".

“También queremos que el equipo femenino siga siendo muy competitivo y que continúe creciendo económicamente. Nos esperan los mejores años de nuestras vidas”.

Veremos si este nuevo mandato de Laporta termina acercando una vez más a Messi, no solo al Barcelona, sino al fútbol europeo.