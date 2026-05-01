La llamativa medida que tomó Úbeda con en el plantel de Boca para enfrentar a Central Córdoba

Boca intentará revertir el golpe que recibió el martes frente a Cruzeiro en Brasil tras perder 1-0 por Copa Libertadores y empezar una nueva racha de buenos resultados ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Será el objetivo principal traer los tres puntos desde allí para volver a tomar confianza y no perder la solidez mostrada en los últimos meses.

El equipo se prepara para viajar a la provincia de Santiago del Estero y jugar por la fecha del Torneo Apertura que ya lo tiene al xeneize entre los clasificados. En medio de esta situación, el entrenador tomó una decisión contundente en el plantel inédita en el torneo doméstico.

El clima entre los jugadores cambió internamente desde la llegada del capitán Leandro Paredes que puso como prioridad un aspecto clave que mamó de la Selección de argentina: la unión interna para formar un grupo sólido más allá de la cancha.

boca defensa portada Boca visita a Cruzeiro en Brasil.

Siguiendo con el plan de fortalecer el equipo, Claudio Úbeda tomó la decisión de que se suban al avión y viajen a Santiago del Estero todos los integrantes del plantel, inclusos aquellos que no tienen protagonismo. Sin embargo, algunos nombres quedaron afuera debido a que atraviesan una importante lesión.

Quiénes se quedaron afuera

Son 24 los jugadores que tiene disponible el sifón, y esa misma cantidad los que viajarán al interior del país para intentar conseguir la victoria. Sin embargo, algunos nombres pesados en el plantel quedaron afuera de la convocatoria: Agustín Marchesin, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes atraviesan importantes lesiones.

A pesar de esto, jugadores como Kévin Zenón y Lucas Janson que no suman minutos desde marzo, viajaron con el equipo dando una muestra de que el entrenador como su capitán quieren al plantel unido. En los últimos encuentros quedó expuesto que entendieron el mensaje y hay otra dinámica.

Úbeda-Boca-River-Portada

Cuándo había aplicado este plan

Tanto para el duelo contra la U Católica de Chile y, también, para enfrentar a Cruzeiro en Brasil, viajó el plantel completo para mantener la dinámica. Este viernes cerca de las 14, una vez finalizada la práctica matutina y el almuerzo en el Boca Predio, el plantel emprenderá viaje a Santiago del Estero.

Un histórico de Boca eligió a un jugador del fútbol doméstico por encima de Dybala para que sea refuerzo

El mundo Boca espera con ansias que los rumores sobre la posibilidad e que llegue Paulo Dybala terminen de confirmarse o, en caso contrario, ese coqueteo que se sostiene desde hace varios meses termine cayéndose por completo. En medio de los rumores, que son alimentados por sus propias declaraciones y de personas cercanas, distintas figuras e hinchas del club no dudan en destacar la categoría del jugador para ser refuerzo del equipo que lidera su amigo Leandro Paredes.

Sin embargo en las últimas horas en el streaming Picado TV, un ídolo de los hinchas xeneize fue contundente y lanzó una frase particular que resonó debido a que en la comparación, prefirió elegir como refuerzo del equipo a un jugador del torneo doméstico por encima de Dybala.

Navarro Montoya, contundente en la comparación

"Si tengo que elegir lo traigo a (Sebastián) Villa. Por el contexto del equipo pienso que sus características son más necesarias para este momento y para este Boca que las de Dybala", dijo el exarquero Navarro Montoya sobre la decisión que tomaría él en caso de tener que inclinarse por un jugador.

sebastián villa

Cabe destacar que el jugador atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo el líder de un equipo que es protagonista en todos los certámenes que disputa. Tanto es así que en más de una oportunidad sonó como una posibilidad para reforzar a River, aunque no prosperó.