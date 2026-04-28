Boca, que sufrió la expulsión temprana de Bareiro, perdió ante Cruzeiro en Brasil

El Xeneize tuvo su primera derrota en la Copa Libertadores, tras jugar un tiempo entero con un jugador menos.
Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize sufrió la temprana expulsión de Bareiro al final del primer tiempo, y no pudo aguantar la embestida del conjunto brasilero, que marcó el único gol a los 82 minutos.
El gran protagonista de la jornada fue el árbitro uruguayo, Esteban Ostojich, que manejó muy mal el partido desde el minuto uno, con amarillas tempranas y una polémica doble amonestación al nueve de Boca, que terminó cambiando el contexto total del encuentro.
Claudio Úbeda decidió cuidar titulares en la última fecha del Torneo Apertura ante Defensa y Justicia y tuvo su recompensa: el equipo respondió y ganó 4-0, ubicándose en la segunda posición de su zona a falta de una fecha. Pero en Brasil no pudo aguantar y perdió un invicto de 14 partidos que arrastraba.
Con esta victoria de Cruzeiro, ambos equipos se colocan en lo alto de la tabla con seis puntos, aunque Boca tiene mejor diferencia de gol. Universidad Católica, que puede sumarse a lo alto de la tabla, visita mañana a Barcelona en Ecuador.
Así fue el partido entre Boca y Cruzeiro
El partido empezó sumamente caliente entre ambos equipos, con Boca teniendo dificultades con la pelota y Cruzeiro presionando bien arriba. Paredes se ganó una evitable amarilla a los seis minutos.
En los minutos agregados del primer tiempo, el árbitro Ostojich tomó una polémica decisión: expulsó por doble amarilla a Bareiro, tras una exageración de un jugador de Cruzeiro por un manotazo del nueve de Boca, que se queda con 10 jugadores.
A pesar de no trasladarlo a una gran superioridad, Cruzeiro aprovecha el jugar con un jugador más y maneja la pelota. A Boca le queda muy lejos el arco en cada contragolpe. Úbeda movió el banco de suplentes y metió a Figal y Zeballos por Aranda y Merentiel, armando una línea de cinco atrás.
A los 82 minutos de partido, Boca, fundido físicamente, no pudo contener la embestida de Cruzeiro, que marcó el 1-0. Tras un gran desborde por derecha, Villarreal conectó el centro al medio, ante la pasiva mirada de Nicolás Figal, para romper el cero del arco de Leandro Brey, que venía teniendo un buen encuentro.
El final del partido terminó en tangana: los jugadores de Boca no se bancaron las cargadas de sus colegas de Cruzeiro, y casi termina todo en pelea. Se deberá esperar el informe del árbitro, para ver si sancionó a algún futbolista de uno de los dos equipos, que puede repercutir en las próximas fechas de la fase de grupos.
Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro
- Copa Libertadores
- Grupo D - fecha 3
- Cruzeiro 1-0 Boca
- Estadio: Governador Magalhães Pinto
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gérson, Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
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