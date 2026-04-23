El tremendo invicto de Boca, de cara a la visita en Brasil por Libertadores

El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, viene en remontada en la temporada, con muy buenos números en el último tramo.

Boca viene en gran levantada en el último tiempo, con un invicto de 14 partidos sin perder, con un último tramo de varias victorias significativas, como el superclásico ante River . El equipo de Claudio Úbeda tiene en vista la visita a Belo Horizonte del martes por Copa Libertadores para jugar ante Cruzeiro.

La goleada 4-0 ante Defensa y Justicia confirmó el gran presente del Xeneize , que tenía el shock anímico del superclásico y logró, en Varela, la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

El primer semestre del 2026 no había empezado muy bien para Boca, con dos derrotas que hicieron tambalear el ciclo Úbeda, contra Estudiantes y Vélez. Pero desde el empate 0-0 con Platense en La Bombonera, el Xeneize no perdió más y acumula 14 partidos sin derrotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2047481704621674829?s=20&partner=&hide_thread=false Boca de Claudio Úbeda llegó a ¡14 PARTIDOS CONSECUTIVOS! SIN DERROTAS.



0-0 vs Platense.

0-0 vs Racing.

2-0 vs Gimnasia de Chivilcoy.

1-1 vs Gimnasia de Mendoza.

3-0 vs Lanús.

1-1 vs San Lorenzo.

1-1 vs Unión.

2-0 vs Instituto.

1-0 vs Talleres.

… pic.twitter.com/q9F6Midpcz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 24, 2026

El gran quiebre se dio ante Lanús, que venía de vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana, y Boca lo venció de visitante por 3-0, con la primera titularidad de Aranda.

Con ese encuentro incluido, en los últimos diez partidos, Boca ganó siete y empató solo tres, con el superclásico incluido y los dos triunfos por fase de grupos de Copa Libertadores, ante Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

Además, Úbeda logró algo que se le venía dificultando a los últimos entrenadores del Xeneize: el DT ganó cuatro partidos consecutivos como visitante. Su deuda pendiente son los títulos, aunque podrá romper la racha con el Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2047482189302878557?s=20&partner=&hide_thread=false Hablemos del Boca de Claudio Úbeda...



El Xeneize goleó en Florencio Varela y suma 14 partidos sin perder y 4 victorias consecutivas de visitante. La última caída fue ante Vélez el 08/02/2026.



Está puntero en su zona y también en su grupo de Libertadores. Un presente muy SÓLIDO pic.twitter.com/C1JDuqPa28 — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 24, 2026

Así fue la victoria de Boca ante Defensa y Justicia

Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por una nueva fecha del Torneo Apertura, y cerró la clasificación a los playoffs, a falta de una fecha. Los goles, en una gran actuación, fueron de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.

A los 22 minutos de la primera parte, cuando Defensa y Justicia dominaba el partido, Boca recuperó alto en campo rival y Milton Giménez la clavó en el ángulo desde la medialuna para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047457249275072573?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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Cuando el local se plantaba en el campo rival, con quince minutos por jugar, Boca encontró una contra letal: luego de un córner, Zeballos tomó la pelota en su área y lo puso a correr a Velasco, que arrancó atrás de mitad de cancha y tras un enorme esfuerzo físico, definió cruzado para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047476677777772643?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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Tras ampliar la ventaja, Boca empezó a brillar, con varios titulares ingresando desde el banco. El 3-0 llegó con un pase al vacío de Leandro Paredes al juvenil Aranda, que cedió al medio para el gol de Bareiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047477696888820016?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



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Para cerrar la gran goleada, con un increíble segundo tiempo del equipo, Merentiel recibió un pase de Aranda y gambeteó al arquero al quedar mano a mano para definir de zurda para el 4-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047480572906225723?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GANA, GUSTA Y GOLEA!! Aranda filtró una gran pelota y Merentiel definió para el ¡4-0! de Boca sobre Defensa y Justicia. El uruguayo pidió disculpas por su pasado en el Halcón.



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El VAR llamó al árbitro para revisar una posible falta contra Banega, pero decidió que no era suficiente para anular el gol. En la primera parte habían cobrado un correcto offside a los cinco minutos en lo que era el 1-0 del local, que también reclamó un penal.