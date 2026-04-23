El tremendo invicto de Boca, de cara a la visita en Brasil por Libertadores

El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, viene en remontada en la temporada, con muy buenos números en el último tramo.
Boca viene en gran levantada en el último tiempo, con un invicto de 14 partidos sin perder, con un último tramo de varias victorias significativas, como el superclásico ante River. El equipo de Claudio Úbeda tiene en vista la visita a Belo Horizonte del martes por Copa Libertadores para jugar ante Cruzeiro.
La goleada 4-0 ante Defensa y Justicia confirmó el gran presente del Xeneize, que tenía el shock anímico del superclásico y logró, en Varela, la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.
Los tremendos números de Boca en los últimos partidos
El primer semestre del 2026 no había empezado muy bien para Boca, con dos derrotas que hicieron tambalear el ciclo Úbeda, contra Estudiantes y Vélez. Pero desde el empate 0-0 con Platense en La Bombonera, el Xeneize no perdió más y acumula 14 partidos sin derrotas.
El gran quiebre se dio ante Lanús, que venía de vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana, y Boca lo venció de visitante por 3-0, con la primera titularidad de Aranda.
Con ese encuentro incluido, en los últimos diez partidos, Boca ganó siete y empató solo tres, con el superclásico incluido y los dos triunfos por fase de grupos de Copa Libertadores, ante Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.
Además, Úbeda logró algo que se le venía dificultando a los últimos entrenadores del Xeneize: el DT ganó cuatro partidos consecutivos como visitante. Su deuda pendiente son los títulos, aunque podrá romper la racha con el Torneo Apertura.
Así fue la victoria de Boca ante Defensa y Justicia
Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por una nueva fecha del Torneo Apertura, y cerró la clasificación a los playoffs, a falta de una fecha. Los goles, en una gran actuación, fueron de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.
A los 22 minutos de la primera parte, cuando Defensa y Justicia dominaba el partido, Boca recuperó alto en campo rival y Milton Giménez la clavó en el ángulo desde la medialuna para el 1-0.
Cuando el local se plantaba en el campo rival, con quince minutos por jugar, Boca encontró una contra letal: luego de un córner, Zeballos tomó la pelota en su área y lo puso a correr a Velasco, que arrancó atrás de mitad de cancha y tras un enorme esfuerzo físico, definió cruzado para el 2-0.
Tras ampliar la ventaja, Boca empezó a brillar, con varios titulares ingresando desde el banco. El 3-0 llegó con un pase al vacío de Leandro Paredes al juvenil Aranda, que cedió al medio para el gol de Bareiro.
Para cerrar la gran goleada, con un increíble segundo tiempo del equipo, Merentiel recibió un pase de Aranda y gambeteó al arquero al quedar mano a mano para definir de zurda para el 4-0.
El VAR llamó al árbitro para revisar una posible falta contra Banega, pero decidió que no era suficiente para anular el gol. En la primera parte habían cobrado un correcto offside a los cinco minutos en lo que era el 1-0 del local, que también reclamó un penal.
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