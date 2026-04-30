Franco Mastantuono fue lapidario con un hincha que gritó por Boca en su cara: el tenso cruce

El joven jugador del Real Madrid tuvo un acalorado cruce con un hincha que lo provocó a la salida del Master 1000 de Madrid. El video.

Franco Mastantuono fue contundente con su respuesta cuando en las calles de Madrid le tocaron una de las cosas que más ama : River Plate , el club que lo vio nacer y lo catapultó a la elite mundial para vestir la camiseta del Real Madrid. No dudó ni un segundo y tras una provocación de un hincha de Boca a semanas del Superclásico que ganó el visitante, fue aniquilante con su gesto como respuesta.

Todo sucedió en el marco del Masters 1000 de Madrid, uno de los trofeos de mayor relevancia en el circuito de tenis ATP al cual asisten figuras como Enzo Fernández que también visitó la Caja Mágica . Mientras caminaba junto a Jude Bellingham y la madre del futbolista, Franco tuvo un acalorado cruce.

Finalizado el duelo entre Jannick Sinner y Jódar, el jugador merengue salió del complejo para irse y volver a su vida cotidiana. Sin emargo, lo que parecía una salida normal del lugar, terminó siendo un momento de alta tensión por la presencia del fanático xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2049530971678974084&partner=&hide_thread=false Bellingham, Mastantuono y Courtois abandonan la Caja Mágica tras ver el Sinner-Jódar.



La cara del argentino cuando le gritan "aguante boca"....



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"Aguante Boca", se animó a gritar el hincha sin escrúpulos para marcar diferencias con el joven jugador que vive en Madrid. No pudo hacer oídos sordos, por lo que rápidamente dio vuelta su cabeza y lo aniquiló con la mirada dejando en claro que estaba molesto por el accionar del fanático.

Sin embargo, más allá del cruce de mirada, la situación no pasó a mayores y pudo retirarse del lugar sin problemas. Todo quedó como una anécdota más del folclore del fútbol.

River viaja a Brasil para enfrentar a Red Bull Bragantino: hora, formaciones y TV

River buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, este jueves por la tercera fecha del certamen continental.

El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. Este encuentro contará con la transmisión televisiva de ESPN y de la plataforma Disney +.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Las dudas de Coudet

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

river vs carabobo

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Las posibles formaciones de Red Bull Bragantino y River

Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván,Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.