Terrible video: un jugador del ascenso sufrió una triple lesión en una rodilla y volvería a jugar en 2027

Sumado a las lesiones ligamentarias, sufrió una lesión muscular que agranda el duro panorama. El video del momento de la lesión.

Mientras todos se muestran preocupados por lesiones en jugadores que viajan a la Copa del Mundo, el ascenso argentino se vio conmocionado por una jugada que estremeció a todos los presentes en el duelo entre Deportivo Español contra Lujan por la fecha 9 de la Primera C. Es que en un ataque para intentar marcar en el duelo, el enganche Omar Pieres sufrió una impactante lesión que lo privará de las canchas por un largo tiempo.

Las imágenes son elocuentes: en un mal movimiento el jugador cae con todo su peso sobre la rodilla izquierda, generando una lesión importante que lo obligó a ser atendido, retirado en camilla y con lágrimas en los ojos por el momento que le tocó atravesar. No solo eso, sino que se fue sabiendo que le espera un largo proceso hasta recuperarse con totalidad.

El parte médico tras los estudios correspondientes, es espeluznante: triple rotura de rodilla y una lesión muscular. Según se supo se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior, también el tendón rotuliano y el menisco externo de su pierna zurda.

Sumado a esto, para conformar un panorama aún más preocupante, se lesionó el músculo isquiotibial. Sin embargo, en comparación con las lesiones mencionadas anteriormente, es de menor gravedad.

Lesión jugado ascenso

Cuánto tiempo tendrá que estar afuera de las canchas

Debido a este conjunto de lesiones que sufrió, el diez de Deportivo Español deberá estar cerca de un año en recuperación por lo que podrá volver a jugar en 2027. Una temporada que terminó de forma abrupta para el futbolista.

Las lesiones, un tema que preocupa también de cara al Mundial

Las últimas semanas han sido de máxima preocupación para las distintas selecciones debido a que distintas figuras han sufrido lesiones como Xavi Simons y Joaquín Piquerez, Rodrygo (Brasil), Serge Gnabry (Alemania), Marc-André Ter Stegen (Alemania), Hugo Ekitiké (Francia) y Jack Grealish (Inglaterra), entre otros que se pierden el mundial. Mientras tanto, otros como Cuti Romero, Lamine Yamal, y otros futbolistas ruegan llegar.

Una de las principales lesiones en las que hay mayor atención es la de Kylian Mbappé.El delantero galo del Real Madrid encendió las alarmas tras pedir el cambio en los instantes finales del empate 1-1 ante el Real Betis, disputado en La Cartuja. Las pruebas médicas realizadas este sábado confirmaron que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

“Los Servicios Médicos del Real Madrid han diagnosticado a Kylian Mbappé una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda, tras las pruebas practicadas hoy”, confirmó el club blanco en un comunicado oficial en su web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2048715026651844614&partner=&hide_thread=false Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Qué le pasó a Mbappé

Fue en el minuto 81 del encuentro correspondiente a la jornada 32 de La Liga 2025-26 cuando el atacante galo pidió el relevo. Ese partido, que acabó con tablas en el marcador, fue el número 100 del francés con la camiseta del Real Madrid.

Ahora, la duda es si podrá reaparecer antes de que termine la temporada. Su participación dependerá de la evolución de la lesión, según informa el club.

Quedan cinco compromisos ligueros, entre ellos el gran duelo ante el FC Barcelona de la fecha 35, programado para el 10 de mayo a las 21:00 en el Spotify Camp Nou. Además, el Mundial comenzará el 11 de junio, un horizonte que el jugador tampoco quiere perder de vista.

Mbappé se perderá el partido de este domingo (21:00, hora local) en Cornellà contra el RCD Espanyol. No es la primera vez que se ve obligado a parar esta campaña: entre finales de febrero y mediados de marzo ya estuvo alejado de los terrenos de juego durante cinco encuentros por una lesión de rodilla. Desde su regreso, había sido titular en seis partidos consecutivos, con un saldo de tres goles.