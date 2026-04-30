Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 vuelve en Miami: hora y TV

Luego de un mes sin carreras por las suspensiones de Arabia Saudita y Bahréin, regresa la actividad en la máxima categoría.

Tras el histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires ante más de 500 mil personas, Franco Colapinto (Alpine) participará en el Gran Premio de Miami , correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La particularidad es que esta vuelta del certamen será con sprint, por lo cual habrá un solo entrenamiento antes de empezar a pelear por los puntos.

La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana , que está programada para las 13 (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.

Franco Colapinto Suzuka Formula 1

Por otra parte, el sábado a las 13 se disputará la carrera sprint, que entrega puntos a aquellos pilotos que terminen entre los ocho mejores. Solo cuatro horas después comenzará la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La actividad en el GP de Miami concluirá el domingo con la carrera que iniciará a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 luego de más de un mes, ya que se habían suspendido las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

Transmisión de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, también transmitirá Disney+ como es habitual.

El cronograma para Franco Colapinto y compañía

Viernes 1/5:

Práctica libre 1 a las 13

Clasificación sprint a las 17:30

Sábado 2/5:

Sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

Carrera a las 17

Colapinto- Japón - Portada

Qué chances hay de que la Fórmula 1 llegue a Argentina

Sin alguna situación extradeportiva, las chances que la F1 pudiera llegar a Buenos Aires antes de 2029 están limitadas. La FIA, Liberty Media y los equipos acaban de firmar en diciembre pasado la renovación del Pacto de la Concordia, que marca las reglas para los próximos cinco años. Allí se arregló que no habrá más de 24 fechas por año, a pesar de que la categoría quería estirarlo a 30. La negativa de la Federación Internacional del Automóvil y de las escuderías frenó el proyecto.

Para el año próximo surgía un hueco por la salida de Países Bajos de la agenda (este año se correrá por última vez en Zandvoort). Desde el equipo de trabajo de Buenos Aires se ilusionaban con esa posibilidad, pero todo se terminó cuando F1 confirmó la vuelta de Turquía, con un contrato por cinco años, a partir de 2027. Así, los 24 fines de semana de F1 tienen 25 sedes confirmadas hasta 2028 inclusive, porque en 2027 comenzará el sistema de rotación entre Barcelona y Bélgica.

Los vencimientos de los contratos de las carreras actuales son: Australia 2035, China 2030, Japón 2029, Baréin 2036, Arabia Saudita 2030, Miami 2041, Canada 2035, Mónaco 2035, Barcelona 2032 (con carreras en 2028, 2030 y 2032), Austria 2041, Gran Bretaña 2034, Bélgica 2031 (con carreras en 2027, 2029 y 2031), Hungría 2032, Países Bajos 2026, Italia 2031, España 2035, Azerbaiyán 2030, Singapur 2028, Estados Unidos 2034, México 2028, Brasil 2030, Las Vegas 2032, Qatar 2032, Abu Dhabi 2030, Turquía 2031 y Portugal, que se sumará también el próximo año por dos temporadas y ocupará el hueco de rotación de Barcelona y Bélgica, en 2028.

Así, Buenos Aires deberá aguardar a la finalización de los contratos de Singapur, México o Portugal de 2028, esperar que alguno no renueve y candidatearse para 2029. En el horizonte aparecen Corea del Sur, Tailandia, Sudáfrica e India como contrincantes. Del lado argentino será fundamental la continuidad de Colapinto en la parrilla hasta entonces y, en un país con vicisitudes políticas, esperar a las elecciones nacionales y locales de 2027