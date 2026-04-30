El técnico argentino que explotó contra los periodistas y lanzó frases muy polémicas

Ocurrió después de la victoria de Cienciano sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el miércoles por la noche.

Cienciano de Perú logró el miércoles una victoria clave por 1-0 ante Atlético Mineiro de Brasil, en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el conjunto peruano se afianza como líder del Grupo A con 7 puntos, consolidando un inicio promisorio en el certamen continental.

Sin embargo, lo ocurrido en el campo de juego quedó relegado a un segundo plano tras la encendida conferencia de prensa ofrecida por el entrenador argentino Horacio Melgarejo.

El DT, visiblemente irritado por el tenor de las preguntas de los periodistas, respondió con un tono inusualmente confrontativo y sin los filtros habituales en este tipo de instancias.

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El técnico contra los periodistas

“¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, tiró Melgarejo al inicio de su intervención, evidenciando su malestar. Y agregó, en clara alusión a los cronistas: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también”. El estratega argumentó luego que el triunfo adquiría mayor valor si se considera la diferencia presupuestaria entre ambas instituciones: “Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”.

Lejos de moderar su discurso, Melgarejo recurrió a la ironía cuando un periodista indagó sobre el rendimiento colectivo. “Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad —manifestó—. Me dijiste porque Cienciano… Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.

La situación alcanzó su punto más tenso cuando se le consultó si el equipo debió haber goleado al rival brasileño. El técnico interrumpió de manera tajante: “Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”.

Ante la insistencia sobre la falta de contundencia ofensiva, Melgarejo defendió a sus dirigidos: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

El entrenador cerró su comparecencia con una dura crítica hacia la labor periodística. “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar”, concluyó.

Embed LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



“Se nota que nunca jugaste al fútbol”

“La siguiente pregunta o me paro y me voy”

“Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

“Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

Horacio Melgarejo, nacido en la provincia de Santa Fe hace 52 años, asumió la conducción técnica de Cienciano a comienzos de temporada tras un breve paso por la Asociación Deportiva Tarma. Previamente, el argentino se desempeñó durante una década como ayudante de campo de su compatriota Gustavo Siviero.

Eduardo Domínguez, en la cuerda floja

El técnico de Atlético Mineiro también es argentino y se trata de Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes de La Plata, luego de salir campeón varias veces, para sumarse al club brasileño en febrero pasado.

Además de esta dura derrota por Sudamericana, Mineiro jugará el clásico ante Cruzeiro por el Brasileirao el próximo sábado y una caída podría eyectarlo del cargo.