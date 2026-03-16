Antes de jugar con Deportivo Rincón, San Lorenzo fue goleado de local y Ayude está en duda

Defensa y Justicia lo castigó con un 4 a 1 en el Nuevo Gasómetro y profundizó la crisis del equipo dirigido por Damián Ayude.

El próximo viernes, a partir de las 21:15, el fútbol neuquino tendrá un partido histórico cuando Deportivo Rincón enfrente a San Lorenzo por 32avos de final de la Copa Argentina . Apenas cuatro días antes de ese encuentro, el Ciclón sufrió una goleada contundente por parte de Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura de la Copa de la Liga.

El Halcón se aprovechó del mal momento y los errores defensivos del Ciclón.

De arranque, el equipo dirigido por Mariano Soso se puso en ventaja cuando el defensor Elías Pereyra marcó el 1-0 para Defensa. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, su centro al segundo palo para el formado en San Lorenzo que remató cruzado y cumplió con la ley del ex , poniendo el 1-0 para el "Halcón" ante su club formador.

A los 44 minutos, tras una serie de toques, Elías Pereyra abrió para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció Gutiérrez y anotó el segundo gol de la tarde.

Ya en el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para la visita a los 17 minutos del complemento, tras observar una infracción de Ignacio Perruzzi dentro del área, otra vez sobre Gutiérrez, gran figura del partido. Aaron Molinas lo cambió por gol.

San Lorenzo fue al frente como pudo, en medio de un clima hostil y con la hinchada muy enojada.

A los 20' del complemento, Rodrigo Auzmendi, que había ingresado minutos antes, descontó para San Lorenzo.

Tras un desborde a fondo de Teo Rodríguez Pagano, el juvenil metió un gran centro al área chica donde el ex jugador de Banfield anticipó la salida en falso del arquero uruguayo Christopher Fiermarin y puso el 3-1.

Pero la ilusión duró poco. Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja y se fue expulsado en San Lorenzo a los 22 minutos del complemento. En mitad de cancha, Gutiérrez inició su carrera y el juvenil lo barrió por detrás, haciendo que el árbitro Dóvalo no dude y lo expulse de manera directa.

A falta de 15' para el final, tras un desborde a fondo de Rubén Botta por la izquierda y el buscapié al segundo palo, otro formado en San Lorenzo, Agustín Hausch, empujó para el 4-1.

La pésima tarde del Ciclón cuando Dóvalo marcó un penal sobre Alexis Cuello a instancias del VAR.

El arquero Christopher Fiermarin le contuvó el penal a Cuello, que lo ejecutó a la izquierda del uruguayo.

En los minutos finales, Azumendi volvió a decir presente y descontó por segunda vez para el local, pero con el partido totalmente quebrado David Barbona estampó el 5 a 2 definitivo.