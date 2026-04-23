Luego del duelo entre ambos, donde el albinegro ganó de visitante, los equipos regionales se preparan para un nuevo capítulo del Federal A.

Sexta fecha del Federal A: horarios y árbitros para los partidos de Cipo y Deportivo Rincón

La victoria de Cipo sobre Deportivo Rincón fue uno de los hechos que transformó la quinta fecha del Federal A en un capítulo sin precedentes a nivel nacional. Es que los ocho triunfos visitantes en una fecha conforman una cifra inédita para la categoría en su historia reciente y en ese contexto salieron días y horarios para el próximo capítulo.

Todos los partidos de la zona 3 se disputarán el domingo, con el albinegro recibiendo en La Visera a FADEP de Mendoza desde las 15:30 con arbitraje de César Ceballo . Será el primer enfrentamiento entre ambos, luego de que los cuyanos ascendieran en el último Regional Amateur, donde ganaron una final muy polémica a La Amistad.

El técnico del Capataz, Fabián Enríquez, deberá resolver el reemplazante de Nehuén García , expulsado ante Rincón. Además, algunos jugadores terminaron con molestias físicas, por lo que podría haber más de un cambio.

deportivo rincón cipo (3)

A la misma hora, Fernando Marcos pitará el inicio en San Luis para Juventud Unida Universitario y Argentino de Monte Maíz. Los puntanos son únicos invictos y líderes de la zona 3.

Desde las 16:30, San Martín de Mendoza será local de Costa Brava de General Pico con arbitraje de José Díaz.

Finalmente, Deportivo Rincón cerrará la fecha visitando a Atenas en Río Cuarto a partir de las 19 con Luis Martínez como juez principal.

Se estima que Pablo Castro también realizará modificaciones en el once del equipo neuquino luego de la floja presentación como local.