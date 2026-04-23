Echan a otras dos estatales por faltazos en Neuquén: una había viajado al exterior

Tenía un puesto en el Laboratorio del Hospital Castro Rendón. La otra despedida era planta permanente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La purga de ñoquis e indisciplinados dentro del Estado que lleva adelante el gobierno provincial de Neuquén alcanzó a otras dos ahora ex agentes, que se desatendieron de su obligación de ir a trabajar. Una tenía un puesto en el Laboratorio del Hospital Castro Rendón de la ciudad capital. Y la otra era planta permanente del M i nisterio de Juventud, Deportes y Cultura .

Ambas incurrieron en inasistencias injustificadas y ambas fueron cesanteadas con decretos que se firmaron el martes. De este modo, el gobierno que conduce Rolando Figueroa le dio continuidad a su compromiso "de tolerancia cero y cuidado extremo de los recursos del Estado".

Una de las cesantías recayó sobre la ahora ex agente Julieta Micaela Hernández , quien se despeñaba como preparadora de material en el centro asistencial al que se hizo mención. Le endilgaron incumplimiento de los deberes, a raíz de ausencias injustificadas en el período que se extendió desde el 2 de enero al 8 de marzo de 2024. No obstante, se asegura que incurrió en otros faltazos, igualmente injustificados.

cesantia hernandez

La documentación

En la documentación oficial consta que el 25 de abril de 2024, la subsecretaría de Salud le inició actuaciones sumariales. Y que la oficina de Personal del hospital adjuntó el listado de ausencias, en el que figuraban 47 inasistencias sin aviso en el período al que se hizo mención.

Se aseguró, además, que la agente no presentó certificados médicos y que, el 20 de agosto de 2025, la Jefa de Personal del hospital informó que la agente “continuaba ausentándose sin prestar servicios efectivos”, por lo que solicitó un nuevo sumario administrativo.

En el decreto también se dejó constancia de una notificación según la cual la agente no prestaba servicios efectivos desde el 7 de noviembre de 2023 y que el último certificado médico que justificaba ausentismo se extendía desde el 23 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2023. Según se indicó al respecto, mediante contacto con la madre de la ex agente, “se informó que la misma se encontraba fuera del país y se facilitó un nuevo número de celular”.

Se aseguró, además, que en marzo de 2024 se intentó comunicación por WhatsApp, pero cuando le solicitaron información sobre la renuncia que dijo que iba a presentar bloqueó esa vía de comunicación. En el expediente se indicó que con su actitud, esta mujer generó un perjuicio en el servicio de salud, y con ello a la comunidad contribuyente.

cesantia barros

Otra faltadora

La otra ex agente que recibió la sanción de cesantía es Vilma Nélida Barros, quien pertenecía a la planta permanente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas, durante el período comprendido entre el 2 y el 8 de enero de 2024.

Cuando le iniciaron el sumario, el ministerio se llamaba de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. Le atribuyeron presuntas inasistencias continuas e injustificadas a su puesto de trabajo y presunto abandono de servicio.

Se aseguró que no había presentado certificados médicos desde el 1 de enero de 2024 hasta el 12 de marzo de 2024, cuando se elaboró el documento. Tanto en este caso, como en el de la ex empleada del Castro Rendón, se ordenó la revisión de la liquidación de haberse para establecer si cobraron los días no trabajados. De ser así, el gobierno iniciará actuaciones para que devuelvan el dinero.