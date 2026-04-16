Deportivo Rincón tiene un "Oso" en el arco: "Tenemos que hacer más grande al club"

En la previa al duelo del sábado contra Cipo, el arquero del equipo neuquino se mostró optimista con el arranque su equipo.

Deportivo Rincón comenzó la temporada sumando, con buenos resultados y una base que empieza a consolidarse. El próximo sábado, por la cuarta fecha, defenderá el invicto ante Cipo , que también viene de empatar en el Federal A.

El León inició su camino en la segunda fecha, con un empate 2 a 2 ante FADEP de Mendoza , seguido de una victoria 2 a 0 ante Argentino de Monte Maíz en casa y en la última presentación trajo un valioso punto desde San Luis ante Juventud Unida , uno de los líderes de la zona. Allí una de las figuras fue Alejando Sánchez, el "1" del León.

“Contento porque el equipo sigue demostrando buenas actuaciones, entiende de los momentos y de los procesos. Va creciendo día a día y sigue generando expectativas en todos nosotros”, expresó el Oso a LMNeuquén. Más allá de los resultados, el arquero destacó el carácter del equipo en este arranque de temporada.

deportivo rincón cancha (4)

“El equipo ha demostrado en varias ocasiones actitud y mucha personalidad para encarar los partidos. Nos estamos haciendo cargo y eso está bueno porque estamos formando una identidad muy importante”, sostuvo.

Esa identidad también se refleja en la capacidad de reacción. “Estamos rescatando puntos importantes de visitante. El otro día con un jugador menos y perdiendo 2 a 0 el equipo lo levantó. Y en San Luis, en un partido muy complicado, con un equipo que viene muy bien igual que nosotros, se dio un lindo partido, con varias llegadas y lo importante nos trajimos un gran punto”, analizó.

La voz que ordena desde el fondo

Dentro de la cancha, su rol va más allá de atajar. El experimentado arquero, que tuvo amplio recorrido en primera división, impone su carácter dentro del terreno de juego y está atento a todos sus compañeros.

“Trato de ordenar porque soy el último hombre y veo todo. Le doy información a mis compañeros y eso hace que jueguen más tranquilos. Todos nos sentimos cómodos, con la madurez suficiente para dar la indicación justa antes de que pase algo”, aseguró.

Cambio de zona, pero la misma exigencia

En este torneo, Rincón dejó la tradicional zona sur para competir en la región de Cuyo. Sin embargo, Sánchez no marca grandes diferencias. “La diferencia es que el camino cambió totalmente. Antes nos manejábamos en el sur y ahora viajamos más para Cuyo. Después, los equipos son todos competitivos. No hay ninguno fácil ni accesible, es una zona muy pareja”, afirmó.

Duelo especial con Cipo

Este sábado será especial, el León recibirá al Club Cipolletti en uno de los duelos que más expectativas genera por cercanía e historia de cada una de las instituciones. “Nosotros trabajamos siempre con la mentalidad en el triunfo, desde que arrancó este año. Vamos a trabajar en la semana pensando en Cipolletti, un equipo complicado que se ha formado muy bien. Seguramente se va a dar un lindo partido”, anticipó.

La vuelta al Elías Moisés Gómez, que tiene césped sintético como la Ciudad Deportiva el año pasado, es un arma importante porque el local conoce la cancha. “Tenemos que hacerle sentir la localía y ganar el partido, como lo hicimos contra Argentino de Monte Maíz. Buscar tenerlos en un arco y que sientan lo que nosotros sentimos cuando jugamos de visitante”.

El regreso al estadio también marcó un punto de inflexión para el plantel. “Volver a donde está la historia del club es importante. El otro día logramos que la fiesta sea completa y nos sentimos muy bien”, mencionó.

Sánchez también valoró el crecimiento institucional con la vuelta al estadio y el día a día en Rincón de los Sauces. “El lugar está creciendo y nosotros, los que nos ponemos la camiseta, tenemos que ayudar a la gente que trabaja para hacer cada vez más grande el club”, concluyó.