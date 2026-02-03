Deportivo Rincón y otra ilusión en marcha: así arrancó la pretemporada

El León comenzó su preparación en Cipolletti y los protagonistas hablaron con LMNeuquén.

Con varias modificaciones en el plantel y algunos que siguen del año pasado, Deportivo Rincón comenzó este martes su pretemporada de cara a un año histórico. Además de la tercera temporada del Federal A en forma consecutiva, el León disputará la Copa Argentina, donde enfrentará a un grande del fútbol nacional como San Lorenzo.

Con el presidente, Aníbal Villalba, y el técnico Pablo Castro, encabezando la presentación, los trabajos se iniciaron oficialmente y se extenderán por 15 días en uno de los predios del torneo Don Pedro, mientras la delegación se hospeda en el barrio Ferri. Además, habrá algunos amistosos de preparación que serán claves para llegar de la mejor manera al debut oficial, que probablemente sea el mencionado cotejo ante el Ciclón.

Estuvieron presentes los futbolistas que continúan de la temporada pasada y la mayoría de los refuerzos. Entre las incorporaciones, ya se pusieron la ropa de entrenamiento de Rincón: Rodrigo Herrera y Juan Albertinazzi (marcadores centrales), Matías Carrera (lateral derecho), Axel Oyola (volante), Alexis Valencia (volante chileno), Rodrigo Montes (volante), Ignacio Achetoni (volante), Jorge Rossi (delantero) , Cristian Canga y Julio Jair Blanco (ambos delanteros colombianos).

Entre los que siguen está los símbolos del club, Héctor Rueda y Fernando Inda, más el capitán Jonathan Chacón. Además, el zurdo Ezequiel Ávila, el volante goleador Facundo Miguel y los arqueros Alejandro "Oso" Sánchez y Jonatan Criado.

ECP PRETEMPORADA 2026 DEPORTIVO RINCON (11) Estefania Petrella

Con el entusiasmo que genera un nuevo comienzo y la posibilidad de realizar la pretemporada en el alto valle, los futbolistas se mostraron de buen ánimo en el inicio de los entrenamientos.

Uno de los refuerzos, Ricardo Dichiara, y el arquero que está atajando en La Amistad, Exequiel Lara, cuya ficha es de Rincón, se sumarán en los próximos días.

El refuerzo que llegó de Boca

Rodrigo Montes es surgido del xeneize y su pase todavía le pertenece al club de la Ribera.

"Vine a préstamo, me queda todavía un año más de contrato. La verdad que una buena experiencia, seguramente va a ser un buen año. Necesitaba volver a jugar, estar en un club, volver a entrenar en un grupo", declaró Montes a LMNeuquén.

ECP PRETEMPORADA 2026 DEPORTIVO RINCON (46) Estefania Petrella

"Tenía varias ofertas y me decidí para venir acá porque me gustó. Los chicos son muy buenos, así que todo de diez", agregó el volante, que tendrá su primera experiencia en el Federal A: "Es la primera vez que estoy en la categoría, pero lo que toque lo enfrentaré y le daremos para adelante. Día a día aprenderé un poco más hasta que me acostumbre".

Por su parte, en ofensiva llegaron dos colombianos picantes que prometen agregarle vértigo al ataque de Rincón.

"Contento por esta nueva etapa, tratando de disfrutarlo al máximo. Las expectativas siempre son altas, siempre a dar el máximo, conocerme con mis compañeros y disfrutar", dijo Blanco, proveniente de Patagonia, equipo de Lifune.

"Ya he tenido roce, va a ser una categoría competitiva. Vamos a dar el 100% sin regalar nada. Vamos a aprovechar esta etapa que es hermosa y estamos trabajando para estar a el nivel", añadió.

"Era algo que soñaba, trabajé y gracias a Dios se me dio la oportunidad y ahora a aprovecharla. Tendré entrega y sacrificio siempre", sentenció Julio.

ECP PRETEMPORADA 2026 DEPORTIVO RINCON (35) Estefania Petrella

El plantel con el que Rincón inició la pretemporada

Arqueros: Alejandro Sánchez y Jonathan Criado.

Defensores: Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Dibello, Matías Carrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila.

Volantes: Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Marcos Moya, J

Delanteros: Julio Jair Blanco, Matias Domínguez, Fernando Inda y Jorge Rossi.