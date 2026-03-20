Alerta por nevadas en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

El pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, se vino el otoño con todo en la provincia. Así estará el tiempo en la capital neuquina.

El otoño se empezará a sentir con fuerza en Neuquén y el resto del territorio provincial. Si bien ya cayeron los primeros copos de nieve de forma anticipada, en los últimos días del verano, para este fin de semana largo emitieron una alerta amarilla por nevadas en parte de la provincia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para la madrugada de este sábado en la ciudad de Neuquén y su zona de influencia estará fresco con una temperatura de 9 grado s bajo un cielo mayormente nublado con viento de leve a moderado y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por la mañana estará algo nublado y la temperatura ascenderá a los 11 grados y las ráfagas de viento no superarán los 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde, estará parcialmente nublado, con tiempo templado, con una máxima que llegará a los 21 grados. El viento continuará de leve a moderado y las ráfagas soplarán más fuertes, podrían rozar los 60 kilómetros por hora. En horas de la noche la temperatura descenderá a los 16 grados y el viento descenderá hasta los 50 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticiparon un marcado descenso de la temperatura . Puntualmente para este sábado se esperan períodos de vientos de débiles a moderados . Mientras que hacia el domingo, regresarán las condiciones de tiempo bueno con típicos días otoñales.

image

Alerta amarilla por nevadas

El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para un sector de la cordillera neuquina, principalmente en horas de la madrugada del domingo.

De acuerdo al ente nacional, las nevadas caerán en la franja cordillerana del centro al norte del territorio neuquino. Las zonas afectadas por este fenómeno serán: cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

El SMN explicó que una alerta amarilla significa que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. "Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", señalaron.

Chos Malal con nieve World Traveler

Además, recordaron las recomendaciones para que la comunidad esté atenta ante este tipo de fenómeno:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

3- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

4- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

5- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Mañanas frescas y tardes templadas en Neuquén

La AIC anticipó una jornada inestable para el domingo con precipitaciones durante el día y una temperatura máxima de 20 grados mientras que desde la tarde a la noche descenderá a los 4 grados. Estará ventoso con ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora.

Viento (1)

Por su parte, el SMN pronosticó para el domingo una madrugada con una temperatura de 15 grados y cielo mayormente nublado y prácticamente sin viento. Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados y el viento comenzará a soplar de leve a moderado con ráfagas de 40 a 50 kilómetros por hora. En horas de la tarde, la máxima llegará a los 19 grados, pero habrá viento fuerte con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Por la noche continuará el viento fuerte y la temperatura descenderá a los 12 grados de mínima.