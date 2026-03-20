Antes de jugar contra Deportivo Rincón, San Lorenzo recibió el "no" de Pablo Guede

El Ciclón, que este viernes enfrentará al León del norte neuquino, sigue buscando técnico tras la salida de Damián Ayude.

Este viernes, desde las 21:15, Deportivo Rincón y San Lorenzo se verán las caras en el duelo válido por los 32avos de la Copa Argentina . Será un partido histórico para el León, que disputa por segunda vez el cuadro principal del certamen y se enfrentará a uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Mientras tanto, el Ciclón tiene una parada complicada, ya que atraviesa una severa crisis futbolística e institucional. Además, no para de acumular malas noticias.

La llegada de Pablo Guede a San Lorenzo quedó descartada en las últimas horas, luego de que el entrenador decidiera continuar en Alianza Lima , pese a las versiones que lo ubicaban como el principal candidato para asumir en el club.

A lo largo de la semana, el nombre de Guede había tomado fuerza en la dirigencia azulgrana y parecía encaminarse a ser el elegido, pero su determinación de seguir en el conjunto peruano terminó por enfriar las negociaciones y obligó a San Lorenzo a reactivar la búsqueda de un nuevo técnico.

Cabe mencionar que el actual DT de Alianza tiene una cláusula en su contrato por la cual podría ser contratado por San Lorenzo en caso de pagar una suma de 200 mil dólares.

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En ese escenario, otra de las alternativas firmes era Martín Palermo, quien había mantenido reuniones con el club, aunque su candidatura perdió impulso ante la prioridad que tenía Guede en las tratativas, por lo que su situación también quedó en suspenso.

El nuevo nombre que apareció en San Lorenzo

Según trascendió en ESPN y TyC Sports, otro entrenador comenzó a sonar esta mañana para dirigir a San Lorenzo. Se trata de Gustavo Álvarez, de último paso por la Universidad de Chile. De todas formas, es una idea que surgió en la directiva pero que no tendría asidero entre la gente.

Contra Deportivo Rincón al Ciclón lo dirigirá Alan Capobianco, que estaba trabajando con la reserva.