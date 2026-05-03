Deportivo Rincón sacó "Petróleo" en el final y volvió a la victoria

Tras dos derrota seguidas, el León logró un triunfo en casa ante San Martín de Mendoza por la séptima fecha del Federal A.

En un partido donde fue más que el rival pero sufrió hasta el final, Deportivo Rincón le ganó de local a San Martín de Mendoza por uno a cero. Por la fecha 7 del Federal A, el equipo neuquino volvió a la victoria, luego de sufrir dos derrotas consecutivas.

El único tanto de la tarde lo marcó Rodrigo "Petróleo" Herrera, quien anotó de penal en tiempo adicionado para un triunfo muy importante.

Los dirigidos por Pablo Castro tuvieron más y mejores opciones que su rival en la primera etapa. La primera fue de Cristian Cangá, con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

Después, el arquero Rodríguez ahogó el grito de Ezequiel Ávila con una doble tapada clave e inmediatamente después el remate de Facundo Miguel pegó en el travesaño.

La más clara de la visita fue para Juan Manuel Mazzolo al travesaño

Llegando a los 35', hubo una buena jugada entre Valbuena y Miguel, pero el arquero le tapó el mano a mano a Cristóbal.

En la última de la primera parte, Rodrigo Montes tiró el centro para Axel Oyola, pero Rodríguez tuvo otra aparición espectacular con una volada para evitar el primero.

deportivo rincón juego

El segundo tiempo fue más parejo y trabado. Se jugó más como quiso San Martín que lo que intentó Deportivo Rincón, que tuvo varios cambios propuestos por Castro.

La más clara fue para el local, pero Cangá volvió a fallar en su cabezazo.

El Chacarero mendocino jugó los últimos 10 minutos con uno menos por un golpe que sufrió Matías Contreras. El defensor fue trasladado en ambulancia para ser atendido.

En ese tiempo adicionado, con el reloj sobre los 56', el ingresado Ojeda metió la mano en el área propia, Fernando Rekers sancionó la pena máxima y Rodrigo Herrera cambió penal por gol. "Petróleo" le dio un triunfo muy sufrido al equipo neuquino.

deportivo rincón san martín de mendoza penal Así fue la mano de Ojeda en tiempo adicionado.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola; Matías Domínguez y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

San Martín de Mendoza: Leonardo Rodríguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Facundo Britos, José Almeida, Ricardo Hebesperger; Agustín Ferro y Juan Manuel Mazzolo. DT: Christian Corrales.

Gol: ST 58 Rodrigo Herrera (DR)

Cambios: ST 14 Cristian Estigarribia y Jorge Rossi por Miguel y Domínguez (DR) y Emanuel Décimo y Rafael Ferro por Almeida y Hebesperger (SM), 18 Ricardo Dichiara y Diego González por A. Ferro y Tejada (SM), 28 Julio Jair Blanco por Montes (DR), 53 Cristian Correa por Oyola (DR).

Árbitro: Fernando Rekers

Cancha: Elías Moisés Gómez

deportivo rincón formación (3)

Los otros resultados de la zona 3

En el comienzo de la fecha 7, Huracán Las Heras ganó su primer partido como visitante del año. Fue 2 a 1 sobre Costa Brava en General Pico, una de las plazas más difíciles del Federal A a nivel país.

Con los goles de Rodrigo Arciero y Juan Bonet, el equipo mendocino se puso 2-0 arriba antes de la media hora. El descuento de Ezequiel Riera le dio una hora de margen a Costa Brava para empatarlo, pero no le dio la nafta y Huracán se llevó la victoria.

En su sexto partido en la categoría, FADEP de Mendoza ganó por primera vez. Fue con goleada y sobre el escolta, Atenas de Río Cuarto, por 4 a 0. Federico Pérez abrió la cuenta en la etapa inicial, mientras que Matías Navarro y Gonzalo Klusener liquidaron el pleito a los 10' del complemento. Braian Cuello estampó el resultado definitivo.

Sumados a la victoria de Deportivo Rincón sobre San Martín de Mendoza (1-0) y de Argentino sobre Cipo (2-09, hubo goles en todas las canchas.

En la próxima fecha, Cipo será local de Juventud, Deportivo Rincón visitará a Huracán, San Martín recibirá a FADEP y Atenas hará lo propio en el duelo cordobés ante Argentino.