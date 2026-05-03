Con un presupuesto de más de 2.600 millones de pesos, Zapala amplía el CPEM N°36

La obra es una de las tantas que se pondrá en marcha en la provincia en los próximos días. Se trata de un reclamo histórico de la comunidad educativa.

A comienzos del 2026, el Gobierno provincial, a través del ministerio de Infraestructura, inició el proceso licitatorio para la construcción del nuevo SUM para el CPEM Nº 36 de la ciudad de Zapala , una obra que permitirá mejorar las condiciones edilicias y ampliar los espacios destinados a actividades educativas en la región.

Cuatro meses después, el gobierno anunció avances y se logrará poner en marcha en los próximos días la construcción de este SUM, un reclamo histórico de la comunidad educativa. Desde Infraestructura indicaron que la obra forma parte de una serie de convenios que firmó esta semana el gobernador Rolando Figueroa .

En 30 días se activarán seis nuevas construcciones en distintas regiones de Neuquén, con un fuerte foco en la infraestructura educativa. En este caso, el CPEM n°36 tendrá su nuevo SUM y la inversión para la obra es de 2.687 millones de pesos con un plazo de ejecución de 11 meses .

El intendente de Zapala, Carlos Koopman, valoró la decisión política de avanzar con la obra: "Estamos junto al gobernador en este anuncio tan esperado, el de la ampliación del CPEM 36 con un nuevo SUM. Es un reclamo histórico de esta escuela y que gracias a la decisión política hoy empieza a hacerse realidad".

cpem 36 zapala (1)

"Esta obra es un acto de reparación con muchas generaciones"

Esta ampliación de un Salón de Usos Múltiples permitirá integrar distintos sectores del establecimiento, incluyendo servicios y nuevos sanitarios, mejorando las condiciones de uso para actividades educativas, deportivas y comunitarias.

Soledad Martínez, ministra de Educación, indicó que esta obra "es un acto de reparación con muchas generaciones de estudiantes que transitaron una escuela que no contaba con los espacios necesarios para su desarrollo".

En total, a raíz de la firma de los convenios, se logrará poner en marcha "dos escuelas nuevas en Neuquén Capital, la histórica 267 de Arroyito, el SUM del CPEM 36 de Zapala y el postergado por más de 40 años CIA 5 de San Martín de los Andes".

Sobre la ampliación del CPEM de Zapala

El nuevo SUM se encontrará sobre calle Bartolomé Mitre y presidente Nicolás Avellaneda. El proyecto incluye la demolición de 506 metros cuadrados mientras que la superficie nueva a construir es de 796 metros cuadrados.

Se dotará de todas las instalaciones en forma total y se realizarán de acuerdo a las disposiciones de los distintos organismos que las regulan. El sistema de construcción es tradicional húmedo.

En el exterior se llevarán a cabo veredas perimetrales al edificio -serán solados de cemento escobado- y habrá equipamiento como bancos, luminarias y canteros con árboles.