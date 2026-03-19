Deportivo Rincón tiene una cita con la historia: hora y TV del partido contra San Lorenzo

Este viernes, el León enfrenta al Ciclón en los 32avos de final de la Copa Argentina en el estadio de Quilmes.

Llega el viernes tan esperado por la comunidad de Deportivo Rincón . El León enfrentará a San Lorenzo desde las 21:15 por los 32avos de Copa Argentina y con televisación de TyC Sports. Será la segunda vez en la misma instancia para único representante neuquino del Federal A, que además disputará su primer partido oficial del año.

Fue una pretemporada extensa que incluyó siete amistosos, incluyendo el último que fue 2 a 2 contra La Amistad de Cipolletti. En la gira por Mendoza, el conjunto dirigido por Pablo Castro jugó cuatro cotejos para ir agarrando ritmo y consolidar la idea de solidez de su entrenador.

“Ellos tienen diez, doce partidos y nosotros no tenemos ninguno, también es una incógnita cómo llegaremos a los 90 minutos, porque no hay un partido oficial en la previa", dijo el técnico a LU5 .

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San Lorenzo y su eterna crisis

Institucionalmente, son dos caras totalmente opuestas de la moneda. El club neuquino está en franco crecimiento desde su origen en 2012, mientras que los de Boedo atraviesan una conducción dirigencial provisoria después de un escándalo sin precedentes bajo la presidencia de Marcelo Moretti, filmado recibiendo una coima para hacer jugar un juvenil.

A esto se suma lo deportivo.

El Ciclón llega en un momento delicado, con un par de derrotas duras, dos lesionados graves y sin técnico. Las última goleada en contra, 5 a 2 contra Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, determinó la salida de Damián Ayude, que había sido ratificado en febrero por la misma dirigencia que ahora lo echó.

“Lamentablemente San Lorenzo se quedó sin técnico, digo lamentablemente porque cada vez que se pierde un puesto de laburo es jodido“, señaló Castro.

Además, San Lorenzo tampoco tiene a su capitán, Gastón Hernández, ni a Ezequiel Cerutti, dos referentes del plantel que se rompieron los ligamentos en el duelo ante Boca de hace 10 días.

El entrenador de Rincón hizo una lectura particular sobre cómo influye el momento del rival: “Nos cambia porque seguramente las energías de San Lorenzo van a ser otras“.

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Para el León es una gran oportunidad de exponer las carencias de un rival con una historia enorme, considerado entre los cinco grandes del fútbol argentino, campeón de la Copa Libertadores hace doce años, pero bañado en una crisis que parece no tener fin.

"La idea es hacer un partido largo, que no tenga transiciones rápidas. Es lo que ya analizamos y tenemos que controlar. Hay que hacer un partido muy táctico y aprovechar las chances que tengamos", puntualizó el técnico.

A sabiendas de las diferencias existentes entre la primera y la tercera categoría de nuestro país, el primer objetivo de Rincón es evitar que le anoten de entrada y con el correr de los minutos aumentarle la presión al rival, que como equipo de la elite es el que tiene la obligación de clasificar.

LA PREVIA

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi. Luciano Vietto; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita y Edgardo Díaz; Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila y Axel Oyola; Cristian Canga. DT Pablo Castro

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Centenario de Quilmes

Hora: 21:15

TV: TyC Sports