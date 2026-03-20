El León busca el batacazo ante San Lorenzo: vivilo con los relatos de Pablo Brandi y Diego Sarco por LU5

Desde las 20:30, la radio líder de Neuquén y la Patagonia te lleva al estadio de Quilmes para el choque por Copa Argentina.

Este viernes por la noche, a partir de las 20:30, los neuquinos podrán vivir minuto a minuto lo que pase en un partido histórico para el fútbol de la provincia. Deportivo Rincón enfrentará a San Lorenzo por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Con el relato de Pablo Brandi y los comentarios de Diego Sarco , LU5 preparó una transmisión especial para narrar todo lo que pase en unos de los partidos mas importantes que haya jugado alguna vez un equipo neuquino.

La transmisión podrá escucharse en AM 600 Khz , FM 94,7 Mhz y por lu5am.com .

El León llega con muchas expectativas para este match que encuentra a San Lorenzo sin técnico, luego del despido de Damián Ayude, tras la derrota del Ciclón de Boedo perder por 5 a 2 con Defensa y Justicia.

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El estadio de Quilmes en el conurbano bonaerense será el escenario de este enfrentamiento que comenzará a las 21:15 Hs.

Deportivo Rincón y una cita con la historia

“Lamentablemente San Lorenzo se quedó sin técnico, digo lamentablemente porque cada vez que se pierde un puesto de laburo es jodido“, dijo Pablo Castro -DT de Deportivo Rincón-en diálogo con LU5 esta semana.

Castro reconoció que este tipo de situaciones no le sorprenden en el fútbol argentino, donde la presión sobre los entrenadores es constante y las decisiones suelen tomarse con rapidez.

El cambio en el banco técnico del Ciclón obligará a los rivales a modificar su estrategia de análisis previo al partido.

deportivo rincón 9 de jullio (5)

El DT de Deportivo Rincón admitió que todo el estudio diagramado con el técnico anterior perdió validez y ahora deberán adaptarse a las nuevas circunstancias. “Nos cambia porque seguramente las energías de ese partido de San Lorenzo van a ser otras“, indicó el estratega, refiriéndose al impacto emocional que genera un cambio de mando.

Un importante contingente de hinchas viajó desde Rincón de los Sauces para alentar al equipo. La organización amplió el cupo a dos mil localidades. Las entradas únicamente se comercializaron en Neuquén y no estarán disponibles en la cancha de Quilmes.

Los que no llegaron a comprarlas y quienes no pudieron viajar podrán seguir las alternativas de esta cita del León con la historia grande del fútbol argentino a través de las voces de Brandi y Sarco. La cita es este viernes a partir de las 20:30 por LU5.