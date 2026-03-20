Así acompañó la gente a Deportivo Rincón ante San Lorenzo en Quilmes

El conjunto neuquino llevó un gran marco de gente a Buenos Aires para el duelo por Copa Argentina ante el Ciclón.

Deportivo Rincón viajó hacia Buenos Aires para disputar uno de los duelos más importantes de su historia: en 32avos de final de la Copa Argentina, el León se midió ante uno de los cinco grandes de la Argentina, San Lorenzo .

El conjunto neuquino no estuvo solo en el campo de juego: en las tribunas del estadio de Quilmes, un gran marco de gente viajó desde Neuquén para acompañar al equipo. 42 colectivos en total salieron desde Rincón de los Sauces para mostrar el respaldo de los hinchas al plantel, recorriendo 1.200 kilómetros a través de las rutas del país.

Esta es la segunda vez que Deportivo Rincón disputa la misma instancia, siendo el único representante neuquino del Federal A, que además disputó su primer partido oficial del año.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 21.53.36 (2) Foto: Fabián Ceballos.

El Ciclón, por su lado, llegaba a este partido en un momento delicado, con un par de derrotas duras, dos lesionados graves y sin técnico. Las última goleada en contra, 5 a 2 contra Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, determinó la salida de Damián Ayude, que había sido ratificado en febrero por la misma dirigencia que ahora lo echó.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 21.53.38 Foto: Fabián Ceballos.

En la tribuna de Rincón hay una bandera grande que dice "se gana, se pierde, pero jamás se abandona". Es la misma que acompaña al equipo en todos los partidos de local.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 21.53.39 (1) Foto: Fabián Ceballos.

En una noche que quedará en la historia más allá del resultado, el partido contó con la televisación por cable de TyC Sports, para todo el país, mientras que también estuvo presente trabajando la transmisión radial de LU5, en este partido tan importante del Deportivo Rincón.

LU5- Diego Sarco- Pablo Brandi La transmisión de LU5. Foto: Fabián Ceballos. Fabián Ceballos

Marcelo Rucci, hacedor y protagonista de la historia del León, estuvo junto a los jugadores desde la cancha.

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Las formaciones de Deportivo Rincón y San Lorenzo

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Alexis Cuello, Luciano Vietto, Facundo Gulli; y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi y Edgardo Díaz; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni y Ezequiel Ávila; Axel Oyola y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.