Tras concluir la fase de zonas, la AFA estableció la sede de la final del torneo Apertura 2026 . ¿Cuándo y a qué hora se juega? Conocé todos los detalles.

Hora y estadio de la Final del Apertura 2026: la AFA confirmó dónde y cuándo se juega

A partir del segundo fin de semana de mayo 2026 , el torneo Apertura comenzará su recta decisiva. Y es que, entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, se disputarán los octavos de final, a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado en su respectivo grupo en la fase de zonas . Así, y luego de que concluyese la primera parte del certamen, la AFA estableció la sede del partido final del torneo Apertura 2026 . Enterate aquí de todos los detalles.

Cabe recordar que el recinto que albergó la última final del torneo nacional fue el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, cuando Estudiantes de La Plata se consagró campeón del torneo Clausura 2025 al derrotar 5-4 por penales a Racing. Sin embargo, en esta ocasión, la definición no tendrá lugar en esa provincia.

La sede elegida por la AFA para la final del torneo Apertura 2026

La final del torneo Apertura 2026 se llevará a cabo el domingo 24 de mayo de 2026 desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Así lo estipuló la AFA que, en esta ocasión, priorizó la capacidad del recinto -57 mil espectadores- y a la ciudad de Córdoba, por poseer mejor conectividad tanto terrestre como aérea para recibir a los hinchas.

Cabe recordar que el último cruce decisivo que se llevó a cabo en el estadio Kempes tuvo lugar en el duelo en el que River se impuso por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, en la finalísima por la Supercopa Argentina disputada en marzo de 2024.

En el Reglamento del Torneo Apertura 2026, se especifica que la sede que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final no será susceptible de modificación en caso de que acceda a la misma el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción (cabe recordar que tanto Talleres como Belgrano de Córdoba accedieron a los octavos de final).

Cómo se define la final del torneo Apertura 2026

Según el reglamento del Torneo Apertura 2026, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.

Estadio-Kempes-final-copa-superliga.jpg La final del torneo Apertura 2026 se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, si bien aún la AFA no definió oficialmente el cronograma de disputa de los partidos correspondientes a los octavos de final del torneo Apertura 2026, la programación podría quedar aprobada de la siguiente manera:

Parte alta del cuadro

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B): Domingo 10 de mayo.

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A): Domingo 10 de mayo.

River (2º B) vs. San Lorenzo* (7º A): Domingo 10 de mayo.

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B): Domingo 10 de mayo.

Parte baja del cuadro