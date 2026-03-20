Deportivo Rincón es goleado por San Lorenzo en la Copa Argentina

El León del norte neuquino no pudo aguantar el resultado ante Ciclón por 32avos de final en el estadio de Quilmes.

En una noche que quedará en la memoria más allá del resultado, Deportivo Rincón pierde con San Lorenzo por 32avos de Copa Argentina . Bajo una intensa lluvia, el Ciclón se puso al frente por el tanto de cabeza de Guzmán Corujo, aumentó mediante Luciano Vietto y llegó al tercero por Rodrigo Herrera en contra.

Viajaron más de 40 colectivos desde Rincón de los Sauces para alentar al León del norte neuquino.

Los primeros 20 minutos tuvieron a San Lorenzo con la iniciativa y Rincón aguantando, pero el equipo neuquino tuvo sus ataques. El Oso Sánchez tuvo que salir lejos del arco un par de veces y el León también se metió en el área rival, pero ninguno había tenido chances claras.

En una pelota parada, el Ciclón sacó la primera diferencia. Guzmán Corujo peinó un tiro libre de Luciano Vietto desde tres cuartos de cancha y dejó sin chances al arquero para abrir el marcador.

Todos los balones que San Lorenzo tiró a las espaldas de los centrales de Rincón hicieron daño. Igualmente, el León tuvo un par de ataques para inquietar al Ciclón, pero le faltó precisión para empatarlo. La más clara fue un remate de Juan Achetoni que salió al lado del palo izquierdo cuando iban 30' de la etapa inicial.

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Cuando el equipo que dirige interinamente Alan Capobianco aumentó la cuenta con un centro a rastrón que Vietto mandó al ángulo derecho de Sánchez para liquidar el partido.

Sobre el final del primer tiempo, Rodrigo Herrera tuvo minutos fatídicos. Primero fue amonestado y se salvó de la roja por un patadón a Rodrigo Auzmendi. Un par de jugadas después, el defensor de Rincón se llevó puesta la pelota tras un remate de Gulli y metió en contra el tercero de San Lorenzo.

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SÍNTESIS

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Alexis Cuello, Luciano Vietto, Facundo Gulli; y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi y Edgardo Díaz; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni y Ezequiel Ávila; Axel Oyola y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Gol: PT 20 Guzmán Corujo (SL)

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes

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Malas noticias en Boedo: San Lorenzo volvió a ser inhibido por la FIFA

San Lorenzo recibió cinco inhibiciones más por parte de la FIFA, aunque todavía resta definir quiénes serían los implicados en las deudas que mantendría el club con ellos.

La FIFA registró en su página web “FIFA Registration Ban” cinco casos desde el 18 de marzo de este año, lo que tuvo como resultado cinco inhibiciones más para el club de Boedo, que ya viene de superar 14.

El mercado de pases cerró pero el club ya había gestionado ante AFA la documentación que certifica las lesiones del defensor Gastón Hernández y el atacante Ezequiel Cerutti, con la intención de habilitar incorporaciones en sus lugares.

Sin embargo, debido a estas nuevas inhibiciones, esa posibilidad quedó frenada hasta que no logre normalizar su situación.

A pesar de que la sanción vuelve a afectar a la institución, anteriormente el escenario era más complejo, ya que acumulaba una mayor cantidad de inhibiciones.