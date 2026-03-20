Allanamientos en Centenario por un tiroteo: de quién se sospecha

Los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa y también varias plantas de marihuana.

La Policía secuestró municiones, drogas y un auto tras allanar tres domicilios de Centenario vinculados a un tiroteo registrado días atrás. Los pesquisas continúan investigando pero ya señalaron sus sospechas sobre el autor.

Desde Provincia y Policía informaron en las últimas horas que los allanamientos tuvieron su origen en una investigación iniciada el pasado 8 de marzo por amenazas calificadas y un presunto abuso de armas de fuego en el barrio Sarmiento .

Con la denuncia recibida y los análisis de cámaras realizados como parte de la investigación, además de otras tareas específicas, se logró identificar a quienes serían los autores de la agresión y ubicar sus domicilios.

Así, se presentó toda la prueba a la fiscalía interviente, que consiguió las autorizaciones para allanar tres domicilios.

allanamientos centenario

Durante el desarrollo de los procedimientos, que se concretaron el jueves, los uniformados secuestraron dos cartuchos calibre 22, una vaina servida del mismo calibre y un vehículo Peugeot 206 de color gris. Además, se produjo el hallazgo de siete plantas de cannabis sativa, por lo que fue necesario dar intervención al personal de Antinarcóticos para su decomiso.

También procedieron a la identificación de una mujer, quien está señalada como presunta autora del hecho investigado.

Los allanamientos fueron realizados por la Oficina de Investigaciones Periferia II y la Comisaría 52, con colaboración táctica y operativa de la UESPO, la Metropolitana y la Comisaría Quinta de la localidad. Las medidas fueron solicitadas por la fiscalía de Actuación Genérica.

Dos demorados tras allanamientos por otro robo con inhibidor

Una rápida investigación por un robo con inhibidor que se desarolló en apenas una semana permitió realizar dos allanamientos y demorar a dos de los presuntos autores. Se recuperaron las pertenencias de la víctima.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, la investigación tuvo su génesis en un robo perpetrado el pasado 11 de marzo en calle 12 de Septiembre al 800, en la ciudad capital.

El hecho se registró cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en ese lugar y, al regresar al mismo, se percató de que le habían robado del interior una mochila con dinero en efectivo, un iPad, una notebook marca Apple, anteojos y otros elementos de valor, sin que se registraran daños en el rodado. Esto hace pensar que los delincuentes actuaron valiéndose de un inhibidor de alarma para abrir el vehículo y actuar rápidamente sin casi dejar rastro.

La víctima acudió a comisaría tras el hecho y radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio al trabajo del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales y de la División Robos y Hurtos.

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A partir de ciertas tareas investigativas, que incluyeron análisis de cámaras urbanas del sector y redes sociales, se logró identificar a los presuntos autores. Con intervención de la Unidad Fiscal, se requirieron y realizaron dos allanamientos esta semana: uno en el barrio Parque Industrial de Neuquén y otro en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, lográndose el secuestro de dispositivos electrónicos -incluyendo la notebook de la víctima-, un vehículo en el cual se habrían movilizado los delincuentes al momento del hecho, anteojos, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.