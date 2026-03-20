Habló la defensa del concejal acusado de pistolero y de balear a un hombre: ¿Qué dijo?

Marcelo Hertzriken Velazco explicó cuáles son los puntos de la defensa del concejal de Plaza Huincul. El plazo de investigación de fiscalía es de dos meses.

El caso que sacude a Plaza Huincul sumó en las últimas horas una voz clave: la defensa del concejal Sebastián Ávila , imputado por balear a un hombre en una chacra en enero. Esta abrió una línea argumental que tensiona el expediente: habló de posible legítima defensa y deslizó la idea de una reacción por “indignación” frente a un supuesto hecho delictivo.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 11 de enero en la zona de chacras donde la víctima, de apellido Herrera, recibió varios disparos —al menos cuatro, de acuerdo a la reconstrucción inicial— en un episodio que fue presentado como un ataque directo . Por ese hecho, Ávila fue imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego .

De acuerdo al fiscal Matías Alonso, cerca del mediodía en un predio rural identificado como lote 139A , en la zona de chacras de Plaza Huincul Ávila llegó al lugar en una camioneta roja acompañado por tres hombres que aún no fueron identificados.

La fiscalía sostuvo que el concejal descendió del vehículo portando una pistola 9 milímetros y comenzó a efectuar disparos hacia la propiedad, donde se encontraban la víctima y otro amigo. En ese contexto, siempre según la acusación, la víctima, a quien el concejal conocería, se acercó a reclamarle por los disparos y Ávila le efectuó un tiro directo que impactó en su pierna izquierda.

Los suelos empetrolados son comunes en las inmediaciones de Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde la fiscalía sostuvieron que el ataque continuó aun cuando la víctima no representaba una amenaza, y que el imputado realizó otros disparos que impactaron en ambas piernas y en el pie derecho, provocándole lesiones graves con más de 30 días de incapacidad laboral.

Además, durante el episodio, uno de los acompañantes del concejal habría asestado un golpe en la cabeza de la víctima con la culata de un arma, mientras que el amigo de él, fue agredido con patadas. Luego del ataque, según la fiscalía, Ávila y los tres hombres que lo acompañaban se retiraron del lugar en la camioneta.

La defensa del concejal: "posible legítima defensa"

Pero la defensa, encabezada por Marcelo Hertzriken Velazco, busca centrar el eje del caso en otra dirección. “Vamos a aportar prueba en dos sentidos: que Ávila no haya sido el autor o que, si lo fue, haya una causa de justificación”, planteó el letrado en una entrevista con La Voz de Neuquén. En esa línea, mencionó la figura de la legítima defensa —prevista en el Código Penal— como una de las hipótesis posibles.

SFP Plaza Huincul (38).JPG El hecho ocurrió en Plaza Huincul. Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, fue más allá. “El hecho no va más allá de la posibilidad de que una persona indignada pudiera ejercer una legítima defensa o hacer justicia por mano propia”, sostuvo. La frase no es menor: introduce una interpretación que, aunque no constituye una figura legal autónoma, busca encuadrar la violencia en un contexto de reacción frente a un supuesto agravio previo.

En tanto, el juez de Garantías Ignacio Pombo dio por formulados los cargos por lesiones agravadas y fijó un plazo de dos meses de investigación, durante el cual Ávila continuará en libertad.

Una causa en etapa inicial

Por ahora, el expediente está en su fase más temprana. La formulación de cargos —realizada el viernes pasado— no implica un juicio sino el inicio formal de la investigación. La fiscalía tiene un plazo inicial de dos meses para reunir pruebas, que podría extenderse.

Por su parte, Ávila aún no declaró. En ese escenario, la defensa trabaja en dos frentes: desacreditar la hipótesis fiscal —que ubica al concejal en el lugar del hecho junto a otras personas— y, en paralelo, abrir la puerta a una salida alternativa del conflicto.

“Es un caso sencillo y no reviste la gravedad como para llevarlo a juicio”, afirmó Hertzriken Velazco, quien mencionó herramientas como la mediación penal o la suspensión de juicio a prueba.

Marcelo Hertzriken Velasco, querellante de la familia de Guadalupe. Marcelo Hertzriken Velasco, defensa del concejal acusado de pistolero.

La víctima y la evidencia en el centro de la disputa

Otro punto que utilizó el abogado para caracterizar el conflicto fue la definición de la víctima de los disparos como “una persona del ámbito criminal”, aunque esa afirmación no forma parte, al menos por ahora, de la imputación formal.

En cuanto a la evidencia, la defensa confirmó que no hay registros fílmicos del momento de los disparos. Sí existen grabaciones vinculadas a vehículos en instantes previos y posteriores, que podrían ser utilizadas como indicios.

La fiscalía, en tanto, sostiene su hipótesis a partir de testimonios y otros elementos que ubicarían a Ávila dentro del grupo señalado como autor del ataque.

De acuerdo a fuentes consuiltadas por LM Neuquén, el concejal se habría tomado "venganza" por un robo padecido edn su propiedad durante las pasadas fiestas de fin de año, y dos semanas después "lo fue a buscar", con un grupo de personas.