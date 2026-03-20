Tras el pedido, Vialidad Provincial abrió un camino para acceder al cementerio de Trahuncura

Pobladores de la zona habían manifestado la necesidad de un circuito adecuado. El gobierno dio respuesta al reclamo.

Los equipos de Vialidad Provincial trabajaron durante cuatro dias para abrir un camino vehicular.

Luego de un reclamo público, la comunidad del paraje Trahuncura , que pertenece al departamento de Loncopué , logró acceder a un camino adecuado para dirigirse al cementerio local. Este último jueves los equipos y el personal de Vialidad Provincial finalizaron las tareas de apertura de un circuito con “condiciones dignas y seguras para los habitantes al momento de despedir a sus seres queridos”.

El pasado 11 de marzo, en diálogo con LM Neuquén , Norma Sandoval, nieta de Rodolfo Castillo y Angelina Karipil, dos personas que fallecieron en menos de cinco meses y fueron llevadas a pie, alzó la voz para pedir ayuda . "Es un dolor adicional que no debería existir", dijo y agregó: "No es justo que tengamos que pasar por esto".

La comunidad de Trahuncura está compuesta por alrededor de 100 personas y reclamó la construcción de un camino que permita acceder al cementerio en vehículo. Tras recibir el reclamo, el Gobierno de Neuquén envió equipos de Vialidad Provincial al lugar.

Tras cuatro días consecutivos de trabajo, se dio respuesta al requerimiento de los pobladores abriendo una traza que permitirá el tránsito de camionetas. El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, informó que terminaron ayer la ruta al cementerio de Trahuncura. "Estuvimos cuatro días trabajando”, puntualizó.

cementerio loncopue

Una dura despedida

En el paraje Trahuncura, ubicado a 47 kilómetros de Loncopué, en el noroeste de Neuquén, la falta del acceso vial convertía la muerte en una dura despedida para los habitantes.

Los velorios se celebran en las propias viviendas de las familias de los fallecidos, y después de la ceremonia, los familiares y amigos debían cargar el ataúd a hombros durante varios kilómetros hasta el cementerio local.

En su reclamo, Sandoval había dicho que el espacio “es un cementerio olvidado".

"No tiene acceso, no tiene entrada", aseguró. "No tiene acceso, no tiene entrada", aseguró.

Por este motivo, la comunidad reclamaba un camino que se desprendiera de la ruta provincial 32, que une el paraje con la vecina localidad de Loncopué. “Un camino de apenas 8 o 10 kilómetros, que podría ser construido con una máquina. No es mucho lo que pedimos", repitió Norma.

vialidad camino trahuncura 2

El histórico reclamo había recibido una promesa en octubre del 2025 cuando Norma publicó un mensaje en las redes sociales, mencionando a las autoridades provinciales.

Finalmente, esta semana, Vialidad provincial llevó adelante las tareas necesarias para garantizar una despedida y traslado digno de los seres queridos de la comunidad de Trahuncura.