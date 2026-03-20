El otoño no empieza el 21 de marzo: esta es la hora exacta del equinoccio en Argentina

El equinoccio marca un punto clave en el año. Durante ese instante, la Tierra recibe la misma cantidad de luz en ambos hemisferios.

El equinoccio marca el inicio del otoño en el hemisferio sur y establece un equilibrio entre la duración del día y la noche.

El calendario marca una fecha, pero la naturaleza responde a un movimiento preciso. El equinoccio de otoño señala el cierre del verano y el comienzo de una etapa distinta en el hemisferio sur. No se trata de una convención simbólica, sino de un fenómeno astronómico concreto que reorganiza la relación entre la Tierra y el Sol.

Ese punto de transición se percibe en la duración del día, en el aire más fresco y en los primeros cambios visibles del paisaje.

El equinoccio funciona como una bisagra natural que ordena el ritmo del año y establece un equilibrio particular entre la luz y la oscuridad.

En Argentina, el ingreso al otoño no sucederá el 21 de marzo como creemos. La segunda estación del año ya empezó: ya que este viernes 20 de marzo a las 11:46 de la mañana, el ciclo estacional cambió de forma formal y dio inicio a un período que se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se dará inicio al invierno.

Qué es el equinoccio

El equinoccio se produce cuando el Sol se ubica de manera perpendicular sobre la línea del ecuador terrestre. Esa posición genera un efecto claro: ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar. Como consecuencia, la duración del día y de la noche resulta casi idéntica en todo el planeta.

SFP Otoño hojas colores (14).JPG Con la llegada del otoño, disminuye la cantidad de luz diaria y comienzan a descender las temperaturas en gran parte del país. Sebastián Fariña Petersen

Este equilibrio no implica una quietud absoluta, sino un instante dentro de un movimiento constante. La Tierra sigue su órbita y su inclinación, pero en ese punto específico se alcanza una distribución pareja de la luz. La igualdad entre el día y la noche es el rasgo más distintivo de este fenómeno, y por eso el término “equinoccio” remite justamente a esa equivalencia.

A partir de ese momento, en el hemisferio sur los días comienzan a acortarse de forma progresiva, mientras que las noches ganan terreno. Es un cambio gradual, pero sostenido, que se percibe con claridad en las semanas siguientes.

Qué cambia con la llegada del otoño

El impacto del equinoccio no se limita a lo astronómico. También marca transformaciones en el clima y en la vida cotidiana. Las temperaturas tienden a descender, las jornadas pierden horas de luz y el entorno natural inicia una transición visible.

En muchas regiones, las hojas de los árboles modifican su color y anticipan la caída. Ese proceso forma parte de un ajuste biológico que responde a la menor cantidad de luz solar disponible. El paisaje se transforma como reflejo directo de un cambio en la energía que recibe el planeta.

En paralelo, las rutinas también se adaptan. Las mañanas se vuelven más frescas, las tardes se acortan y el ritmo general se desacelera respecto del verano. El equinoccio, en ese sentido, no solo define una fecha, sino que introduce un clima distinto en múltiples niveles.

Equinoccio y solsticio: dos momentos distintos

Aunque ambos marcan cambios de estación, el equinoccio y el solsticio responden a configuraciones diferentes. El primero ocurre cuando el Sol se alinea con el ecuador terrestre. El segundo, en cambio, se produce cuando el astro alcanza su mayor inclinación hacia el norte o hacia el sur.

SFP Otoño hojas colores (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Esa diferencia genera efectos opuestos. Durante los solsticios se registran los extremos de luz: el día más largo en verano y el más corto en invierno. En el equinoccio, en cambio, se alcanza un punto intermedio. No hay predominio de la luz ni de la oscuridad, sino un equilibrio transitorio.

Este fenómeno sucede dos veces al año. En marzo marca el inicio del otoño en el hemisferio sur y de la primavera en el hemisferio norte. Meses después, en septiembre, la situación se invierte. Así, el equinoccio se convierte en una referencia clave dentro del calendario astronómico.