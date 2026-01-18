Deportivo Rincón se llevó a un delantero que jugó en Cipo y ya suma diez refuerzos

En las últimas horas, el León anunció dos incorporaciones más con vistas al Federal A y la Copa Argentina.

Deportivo Rincón integran el grupo de equipos del Federal A que antes del comienzo de la pretemporada anunció varios refuerzos para el año futbolístico que se viene. Con las contrataciones de Ricardo Dichiara y Juan Albertinazzi, llegó a nueve incorporaciones en el mercado de pases.

El delantero viene de jugar el segundo semestre en Cipo , donde no anduvo para nada bien, ya que en siete partidos no pudo anotar y coincidió con el peor momento del equipo. De todas formas, es un atacante de jerarquía que la rompió en Germinal de Rawson y llegó a jugar en un par de equipos de Primera Nacional.

Con la intención de recuperar su mejor versión, Dichiara llegará al León para ocupar un lugar de la cancha en el que el plantel de Pablo Castro tendrá cambios respecto del año pasado. Con 28 años recién cumplidos, tiene el objetivo de volver a convertirse en el goleador de la categoría, algo que ya hizo en 2024 para Germinal.

ricardo dichiara rincon

Por su parte, Albertinazzi es defensor central y llega tras jugar en Sportivo Las Parejas, pero su pase pertenecía a Racing de Córdoba, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino. El zaguero de 29 años arribó para ganarse su lugar con perspectivas de ser titular.

Van 10 incorporaciones

Los dos jugadores anunciados este fin de semana se suman a otros ocho que fueron confirmados en las redes sociales del club.

Varios de ellos tienen experiencia en la categoría y ya saben lo que es pelear cosas importantes, mientras que otros son apuestas.

El viernes habían sido confirmados el volante Axel Oyola y el delantero colombiano Cristian Canga. Este último se suma su coterráneo y también atacante Julio Jair Blanco.

El defensor Rodrigo "Petróleo" Herrera y el volante Rodrigo Montes, exBoca, son los nombres más pesados. Además llegarán a Rincón de los Sauces los mencionados cafeteros, el atacante Jorge Rossi, el lateral Matías Carrera y el volante chileno Alexis Valencia.

Cabe recordar que Deportivo Rincón será uno de los ocho representantes de la categoría en la Copa Argentina, donde enfrentará a San Lorenzo el próximo viernes 20 de marzo.

Junto con los bahienses, Olimpo y Villa Mitre, el León del norte neuquino es el equipo que más jugadores incorporó en este mercado.