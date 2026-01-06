Deportivo Rincón-San Lorenzo se jugará un viernes
El histórico partido por los 32avos de Copa Argentina tiene fecha oficial para el equipo neuquino.
Este martes, la organización de la Copa Argentina comunicó las fechas para el comienzo del certamen en el 2026, del cual participará Deportivo Rincón, siendo único representante de Neuquén y Río Negro. El León enfrentará a San Lorenzo en los días previos del comienzo del próximo Federal A.
Los dirigidos por Pablo Castro ya saben que serán rivales del conjunto de Damián Ayude el 20 de marzo. Ese cotejo todavía no tiene estadio ni horario confirmado.
El certamen, que otorga un codiciado cupo a la Copa Libertadores de América, iniciará su camino el próximo domingo 18 de enero con una doble jornada que combinará equipos de la Liga Profesional con representantes de las ligas del interior y del ascenso.
Los detalles ya oficializados
La apertura oficial tendrá lugar en el Estadio La Pedrera de la ciudad de San Luis, donde a las 19.00 horas se enfrentarán Independiente Rivadavia, recién ascendido a la máxima categoría, y Estudiantes de Buenos Aires, histórico club de la Primera Nacional. Ese mismo día, pero en el ámbito del conurbano bonaerense, la acción se trasladará al Estadio Ciudad de Caseros para recibir, a las 21.15 horas, un atractivo cruce entre Club Lanús, clásico protagonista de la primera división, y Sarmiento de La Banda, representante de la provincia de Santiago del Estero, en lo que promete ser un duelo de estilos contrastantes.
La actividad continuará en la jornada del lunes 19 de enero, donde otro equipo grande hará su presentación. Estudiantes de La Plata, uno de los clubes más ganadores de la historia del torneo, debutará ante Club Ituzaingó a las 21.15 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield. Este partido ha generado gran expectativa en la ciudad de La Plata, donde el "Pincha" buscará iniciar una campaña sólida hacia el objetivo de levantar el trofeo.
Para cerrar la primera semana de competencias, el miércoles 21 de enero a las 21.15 horas está programado el encuentro entre Argentinos Juniors, conocido por su cantera de talentos, y Midland, club emblemático de la Liga Chaqueña, que se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Estos cuatro partidos constituyen el bloque inicial completamente definido en cuanto a día, hora y sede, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de planificar su asistencia desde ya.
No obstante, este es solo el prólogo de una maratón futbolística que se extenderá a lo largo de varios meses. La AFA publicó un calendario tentativo que incluye una extensa lista de cruces programados hasta el mes de abril, aunque aún restan definirse los horarios y escenarios para una gran cantidad de ellos. Entre los encuentros más esperados que aguardan confirmación logística se encuentran los debuts de los cinco grandes: River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo.
Cabe recordar que, tal como lo establece el reglamento oficial de la competencia, todos los partidos de la Copa Argentina se jugarán a eliminación directa en un solo partido. En caso de que el encuentro finalice en empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, no se disputará tiempo suplementario, procediéndose directamente a la definición mediante tiros desde el punto penal. Esta normativa, implementada en ediciones anteriores, agrega una dosis extra de dramatismo e incertidumbre desde la primera ronda, premiando la efectividad y la fortaleza mental en los momentos decisivos.
Con este lanzamiento, la Copa Argentina 2026 promete otra vez ser un escenario de sueños, hazañas y potenciales "matagigantes", donde la ilusión de clubes más pequeños se mide ante la obligación de los equipos grandes. El camino hacia la final, cuyo escenario y fecha aún no se han anunciado, comienza a trazarse en enero, prometiendo meses de pura pasión futbolera en todo el territorio nacional.
Programación confirmada
Programación de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia - Estudiantes (BA), a las 19.00 horas en estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis
Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes (BA)
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos - Midland, a las 21.15 horas en Lanús
Miércoles 04 de febrero
Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar
Talleres (Cba.) - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar
Jueves 05 de febrero
Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar
Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (SdE) - Gimnasia (Jujuy), en horario y estadio a confirmar
Rosario Central - Sportivo Belgrano (Sa Francisco), en horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar
Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar
River - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
San Martín (SJ) - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar
Godoy Cruz - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo - Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar
Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar
Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
Racing - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
Newell's - Acassuso, en horario y estadio a confirmar
Huracán - Olimpo (BB), en horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
Unión - Agropecuario, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 01 de abril
Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar
Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar
Martes 07 de abril
Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar
Vélez - Armenio, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar
Miércoles 08 de abril
Sarmiento (Junín) - Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia La Plata - Camioneros, en horario y estadio a confirmar
