¿Cómo se dice: tomar o comer helado? La RAE aclaró la polémica

El organismo encargado de velar por el buen uso del lenguaje, la RAE , precisó cómo se debe referirse al consumo de este postre helado.

“¿Vamos a tomar un helado ?” o “¿vamos a comer un helado? ”. La lengua castellana es dinámica y en muchas oportunidades se utilizan distintas palabras y expresiones para referirse a una misma cosa. ¿Pero esto es correcto , o estamos incurriendo en un error? Ante estas situaciones, la Real Academia Española ( RAE ) sale a echar luz para aclarar estas dudas .

Con sede en Madrid, la RAE es la institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma español. A través de su página web y sus redes sociales, suele ofrecer explicaciones claras y precisas que se encuentran en su Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje . Recientemente, el organismo intervino para dar por finalizada la pelea entre quienes sostienen -con argumentos propios- que el helado se toma y quienes aseguran que en realidad se come.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la RAE hizo una publicación en la que terminó con la duda. Aclaró que tanto “comer” como “tomar” son “expresiones correctas de uso consolidado y difundido en las diversas áreas del español”.

En otro posteo, el organismo señaló: “¿El helado se toma o se come? El verbo que suele combinarse con ‘helado’ es ‘tomar’”, sostuvo, aunque aclaró que “es igualmente válido" el uso de “comer” y explicó que “la preferencia puede variar según las zonas".

Embed Consultas de la semana | ¿El helado se toma o se come?



El verbo que suele combinarse con «helado» es «tomar», pero es igualmente válido el uso de «comer». La preferencia puede variar según las zonas, pues en muchos países el verbo «tomar» significa 'beber'. pic.twitter.com/PLDxuazOdt — RAE (@RAEinforma) June 24, 2020

¿Y qué pasa con la sopa?

Con la sopa surge una duda similar que con helado. ¿Qué verbo es correcto anteponer para hacer referencia al consumo de este plato? En este contexto, la RAE precisó: “'Comer' o 'tomar sopa' son expresiones correctas". De esta manera, el organismo confirmó que tanto comer como tomar son verbos adecuados para referirse al consumo de sopa. Sin embargo, hizo una diferenciación con otro verbo: “beber”. Este solo puede aplicarse “en muy esporádicos casos, cuando se trata de sopas muy claras o caldosas”.

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE, se resuelven de forma concisa algunas de las dudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Y subraya que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

Para acercarse a las audiencias digitales, inició una campaña activa en redes sociales, especialmente en su cuenta de X (ex Twitter), espacio en el que resuelven las dudas de sus seguidores, además de compartir datos valiosos de acontecimientos en el mundo.

Diccionario Real Academia Española RAE Con más de 300 años, la RAE tiene como objetivo velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma español.

Las nuevas palabras que sumó la RAE a su diccionario

La Real Academia Española (RAE) es una institución fundada en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena, que tiene como misión “velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”, según lo establece el artículo de su actual estatuto.

Sobre el cierre de 2025, el organismo presentó una actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. Entre las palabras que se sumaron, se incluyen varios términos asociados a Internet, como loguearse, significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático. También sumó GIF, streaming, big data y cloud computing.

Otras incorporaciones fueron milenial (generación nacida entre 1981 y 1996), cocachancla (que habla sin pensar), simpa o pagadiós (irse sin pagar), marcianada (algo absurdo o extravagante), turismofobia (rechazo al turista), crudivorismo (dieta de alimentos crudos), microteatro (representaciones teatrales breves), farlopa (sinónimo de cocaína) y eurofobia (rechazo a la Unión Europea).