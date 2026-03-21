Empieza el finde largo: el pronóstico del tiempo para planificar qué hacer estos feriados

Los que se queden en Neuquén vivirán un fin de semana inestable. Los detalles, día por día.

El otoño ya se disfruta a pleno en la ciudad de Neuquén.

Neuquén inicia este nuevo fin de semana largo con un clima que promete diversidad en sus condiciones meteorológicas. Tras una semana que dejó atrás las temperaturas del verano, estos cuatro días de descanso presentarán una temperatura agradable pero con jornadas inestables.

Según el último reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) , los habitantes de la región deben estar listos para enfrentar ráfagas de viento, variaciones térmicas y cielos que transitarán desde lo despejado hasta lo inestable.

Este período de descanso, que une un puente turístico el lunes con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , el martes, ofrecerá oportunidades para el esparcimiento al aire libre, aunque bajo la atenta mirada de los cambios en la atmósfera.

El pronóstico, día por día

La jornada del sábado 21 de marzo marca el inicio de este finde largo con una temperatura máxima de 21°C. El cielo se verá parcialmente nublado durante el día, pero la situación cambiará hacia la noche, cuando se prevé un estado cubierto e inestable.

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El viento será un factor clave, con ráfagas que alcanzarán los 52 kilómetros por hora provenientes del oeste. La presión atmosférica se situará en los 1007 hPa al comenzar el día y subirá levemente hacia la noche,.Viento y variabilidad térmica en el Alto Valle

El domingo 22 la temperatura experimentará un leve descenso, con una máxima de 20°C. A pesar de que la intensidad del viento disminuirá de forma considerable durante las horas de luz (con apenas 16 km/h), el fenómeno regresará con fuerza al terminar la tarde.

Las ráfagas del sudoeste volverán a los 52 kilómetros por hora, lo que generará una sensación de frío más aguda, especialmente si se considera que la mínima nocturna caerá hasta los 4°C,. La presión en esta jornada se mantendrá estable entre los 1009 y los 1017 hPa.

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Para el lunes 23, día no laborale por ser un puente turístico, la AIC anticipa un cielo despejado bajo el sol, aunque con nubosidad parcial al llegar la noche. La máxima volverá a los 21°C. Es importante que quienes planeen actividades nocturnas tomen precauciones, ya que el viento sostendrá su presencia con ráfagas de hasta 52 kilómetros por hora desde el oeste,. La mínima para esa madrugada se estima en 6°C, lo que obligará al uso de abrigo para circular por la vía pública.

El pronóstico para el 24 de marzo y el cierre del feriado

El punto culminante del fin de semana largo, el martes 24 de marzo, se perfila como la jornada más cálida de todo el período. El termómetro ascenderá hasta los 25°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado.

Lo más destacable de este día será la calma relativa en la atmósfera: el viento apenas soplará a 12 kilómetros por hora durante el día, con ráfagas máximas de solo 30 km/h. Esta condición resulta ideal para los actos conmemorativos y las marchas en espacios públicos que ya están organizadas para esta fecha.

El frío de otoño se hace esperar en Neuquén y todo el Alto Valle

Sin embargo, la noche del martes será gélida, con un registro mínimo de 4°C y un cielo totalmente despejado.Hacia el miércoles 25, momento del regreso a la rutina laboral para la mayoría, las condiciones se mantendrán estables.

La máxima descenderá nuevamente a los 20°C y el cielo permanecerá mayormente despejado. El viento no superará los 16 kilómetros por hora, lo que brindará una transición suave tras los días ventosos.