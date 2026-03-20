VMOS: la imponente obra para cruzar el oleoducto por debajo del río Negro

La conexión del ducto en Chelforó exportará el petróleo neuquino de Vaca Muerta en 2027. YPF y Techint-Sacde celebraron la obra que no se detuvo un solo minuto.

El cruce del VMOS de norte a sur por el río Negro. El oleoducto pasa 25 metros por debajo del agua.

El viento patagónico apenas se nota en Chelforó. No hay nada, o casi nada, salvo polvo, muchas máquinas y una línea invisible que cruza por debajo del río Negro , por donde se conectó en estos días la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) . Una obra que marcó un hito, y que en el primer trimestre de 2027 permitirá exportar buena parte del petróleo no convencional de la provincia de Neuquén.

El proyecto, de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada , es una estructura pensada desde su origen para exportar. El caño principal viene desde la cabecera de Vaca Muerta en Neuquén, específicamente desde Tratayén. Y con estas últimas noticias, es que la provincia se va a convertir en la exportadora y generadora de divisas con 600 mil barriles de petróleo desde Neuquén hasta el Atlántico .

Este jueves hubo un acto simbólico de conexión de esta última etapa del ducto de 30 pulgadas, que cruza unos 800 metros de norte a sur el río Negro, con una profundidad de 25 metros por debajo del río. Una obra que duró 28 días , con un equipo de perforación trabajando las 24 horas, y de tecnología alemana de última generación.

VMOS pergoración río Negro La perforación para cruzar el río a la altura de Chelforó con el VMOS. Adriano Calalesina

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, y una actividad organizada por la UTE Techint-Sacde se realizó el acto simbólico, donde participaron Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, Damián Mindlin, CEO de Sacde, Gustavo Gallino, Gustavo Chaab y Diego Serangeli del proyecto VMOS de YPF. Además, estuvieron presentes Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro, y María Avilez, de la cartera de Trabajo.

VMOS: qué dijo Alberto Weretilneck

Weretilneck, destacó el impacto del proyecto y puso el foco en el valor nacional de la obra. “Esto es un orgullo para las empresas argentinas, para los ingenieros y para los trabajadores. Lo que estamos viendo acá es de una magnitud tal que da para escribir un libro, no solo por el oleoducto, sino por todo lo que viene detrás, como el desarrollo del GNL y los distintos derivados que se van a producir”, afirmó.

En esa línea, dijo que el VMOS posiciona al país en el mundo. “Este tipo de infraestructura pone a la Argentina en un lugar muy importante a nivel mundial”, sostuvo.

El mandatario rionegrino también subrayó el rol del Estado provincial en el desarrollo del proyecto. “Nuestra responsabilidad es garantizarle a la industria las condiciones necesarias para que pueda ser competitiva a nivel internacional”, especificó.

VMOS Sacde - YPF - Techintnuevo Participaron Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, Damián Mindlin, CEO de Sacde, Gustavo Gallino, Gustavo Chaab y Diego Serangeli del proyecto VMOS de YPF. Además, estuvieron presentes Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro, y María Avilez, de la cartera de Trabajo.

Además, destacó el impacto en el empleo y la formación de mano de obra local. “En esta obra participaron más de 500 trabajadores de la provincia que comenzaron con categorías iniciales y hoy ya se desempeñan como oficiales. Eso habla del proceso de capacitación y del crecimiento que genera este tipo de proyectos”.

Por su parte, el presidente de Sacde, Damián Mindlin, consultado por LM Neuquén destacó el avance de la obra y el cruce del río Negro.

“Este era el hito más importante que quedaba, cruzar el río Negro. El ducto está prácticamente completo hasta Punta Colorada y este tramo era clave para terminar de integrar todo el sistema”, explicó.

Mindlin remarcó el nivel técnico alcanzado. “Se utilizó la mejor tecnología disponible para este tipo de maniobras, lo que vuelve a demostrar la capacidad de las empresas argentinas en proyectos de esta complejidad”.

Entrevista Alberto Weretilneck

En cuanto a los plazos, aseguró que la obra entra en su etapa final. “Estamos a horas de completar este cruce. Luego quedarán las terminaciones y las obras marítimas, que ya tienen un grado de avance muy alto”, indicó.

“Desde SACDE, junto a Techint E&C, venimos demostrando que tenemos el equipo, la experiencia y la solidez para ejecutar los grandes desarrollos de infraestructura que el país necesita para transformar su potencial energético en realidad. Este cruce sintetiza el conocimiento técnico, la experiencia en ejecución y capacidad de gestión que tenemos para llevar adelante obras complejas y con los más altos estándares internacionales”, explicó.

Medio Ambiente: cruzar el río sin tocar el agua

Cruzar el río Negro a la altura del kilómetro 120 entre Chelforó y Chimpay, sin tocar el agua, fue el desafío más complejo del grupo empresario que construye el VMOS en esta etapa. Es que no se trataba solo de atravesarlo por debajo del lecho, sino de hacerlo sin alterar el equilibrio de un sistema productivo sensible del país.

VMOS Vaca Muerta Chelforó El cruce tiene 850 metros de cañería, pero el río Negro a esa altura del Chelforó unos 250 metros de ancho.

La perforación horizontal se hizo dirigida, en principio por una perforación piloto, luego el ensanche progresivo y, finalmente, la inserción de una columna de acero de unos 850 metros que se desliza por debajo del río, a unos 25 metros de profundidad, sin rozar el lecho ni enturbiar el agua. El sistema utiliza mezclas de agua del propio río, bentonita y polímeros biodegradables para estabilizar la perforación y permitir el avance del ducto. Estos fluidos luego son recuperados mediante sistemas de separación y reutilizados.

Desde arriba y a la vista de un drone, nada cambia, porque no hay puentes ni ductos, el río sigue su curso. Pero por abajo, la obra avanza con mucha guiada de sensores, cálculos y manos expertas que corrigen el rumbo en tiempo real.

Un perforador alemán de última tecnología

El gerente de Proyectos del VMOS del grupo Tecint-Sacde, Alejandro Cardone, sostuvo consultado por este medio que la tecnología usada ya se hizo en río Colorado con el proyecto del gasoducto Perito Moreno, pero que en el caso del VMOS, la topografía es mucho más compleja. La maquinaria utilizada es de tecnología alemana del grupo Drillcon, con más de 60 años de experiencia en Europa.

Perforador alemán VMOS El perforador de la empresa Drillcom de Alemania se usó en una etapa clave para unir el VMOS. Es de alta tecnología. Adriano Calalesina

“Es una máquina de origen alemán, los alemanes son líderes en esto, vino un experto, que es el que controla la máquina, más allá de que la mayoría de los trabajadores son de acá", indicó.

“El cruce del Río Negro marca un hito clave para el VMOS. Nos acerca a concretar una obra estratégica que amplía la capacidad de evacuación de petróleo, promueve nuevas exportaciones y contribuye al desarrollo productivo regional. Este avance reafirma el rol de la infraestructura como base para transformar el potencial de Vaca Muerta en desarrollo sostenible y empleo argentino”, sostuvo Gustavo Gallino, presidente de consorcio VMOS y vicepresidente de Infraestructura de YPF.