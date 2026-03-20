El beneficio para los neuquinos que lanzó Artesanías Neuquinas

La promoción, por los 50 años de la institución y el Día del Artesano, busca fortalecer el acceso a productos artesanales y poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos neuquinos.

En su 50° aniversario, Artesanías Neuquinas lanzó por primera vez una promoción exclusiva destinada a neuquinas y neuquinos, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la producción cultural y la comunidad.

La iniciativa -que se extenderá todo el año- contempla un 20% de descuento en productos artesanales de las líneas de madera, cerámica, platería y tejido, y podrá ser utilizada por todas las personas nacidas o residentes en la provincia del Neuquén.

El beneficio estará disponible con todos los medios de pago -efectivo, débito, transferencia o tarjeta de crédito en una cuota- y busca facilitar el acceso a piezas que representan la identidad cultural del territorio.

Las artesanías como expresión de "historia, territorio y cultura viva"

Desde la institución destacaron que esta acción nace como un gesto de reconocimiento y pertenencia, en el entendimiento de que las artesanías neuquinas no solo son productos, sino también expresión de historia, territorio y cultura viva.

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Cada pieza artesanal refleja saberes y oficios que se transmiten de generación en generación, constituyendo una parte fundamental del patrimonio cultural de la provincia y una fuente de trabajo genuino para numerosas familias.

El beneficio se extiende a neuquino que no viven en la provincia

La promoción tiene además un carácter inclusivo, ya que alcanza tanto a quienes residen en la provincia como a neuquinas y neuquinos que viven en otros puntos del país, reforzando el sentido de identidad y pertenencia más allá del territorio.

Con esta iniciativa, Artesanías Neuquinas busca poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos locales, promover el consumo de producción cultural propia y acercar estos bienes a la ciudadanía.

De esta manera, la institución reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y productivo de la provincia, celebrando sus 50 años con una acción concreta que fortalece la identidad neuquina y el vínculo con su comunidad.

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Qué es Artesanías Neuquinas

En el sitio oficial de Artesanías Neuquinas se presentan como "una empresa del Gobierno de la Provincia del Neuquén, con más de 50 años de trayectoria en la preservación y promoción de la tradición artesanal. Cada una de nuestras piezas refleja la neuquinidad: su esencia, su historia y su alma".

Según señalan, el valor de las piezas reside en su significado cultural, profundamente arraigado en el territorio. "Nuestros productos no son solo objetos, son testimonios vivos del saber ancestral de nuestros pueblos originarios. Quien los elige, se lleva consigo parte de la cultura y tradición de Neuquén", dice la página.

La empresa cuenta con cientos de artesanos oriundos de todo Neuquén. "Trabajamos junto a 800 artesanos y artesanas de áreas rurales y urbanas de la provincia. La mayoría de ellos forman parte de comunidades mapuche, con quienes sostenemos una relación basada en el respeto mutuo y el valor de sus conocimientos ancestrales", afirman respecto al vínculo de la empresa estatal con las comunidades originarias.

Además, la calidad y origen de cada una de las artesanías se encuentra validada: "nuestros productos cuentan con un Certificado de Autenticidad, que avala su calidad y origen, identificando al artesano/a y su lugar de pertenencia".