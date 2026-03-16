Puerto Madryn: cómo será el asombroso Via Crucis submarino de Semana Santa, que bendijo el Papa Francisco

La procesión arranca en la plaza principal y termina 8 metros bajo el agua. Otras actividades: Feria de Pescadores y avistaje de orcas en Península Valdés.

Cada año en Semana Santa , Puerto Madryn se convierte en un epicentro turístico de la provincia de Chubut . A los atractivos naturales y las playas se le suman eventos como el avistaje de orcas -este lunes dio inicio oficialmente la temporada de orcas en Península Valdés-, la Feria de Pescadores Artesanales, y uno especialmente singular: el Via Crucis submarino.

Esta celebración de características únicas en el mundo se realizó por primera vez 2000, tendrá este año su edición número 22 y cuenta con la bendición papal desde 2014, cuando se la otorgó el Papa Francisco.

La ceremonia de 2026 se realizará, como es tradicional, el sábado previo a la Pascua. El 4 de abril, la procesión del Via Crucis partirá de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús , frente a la céntrica Plaza San Martín, y desde allí recorrerá las primeras estaciones por distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Muelle Comandante Luis Piedra Buena, que se adentra unos 800 metros en las aguas del mar.

Entonces es que comienza lo extraordinario. A partir de ese punto, las estaciones restantes continúan bajo el agua, a aproximadamente ocho metros de profundidad.

Puerto Madryn: la maravilla de la procesión bajo el mar

Durante el recorrido, un sacerdote relata la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo mediante un hidrófono. ¿Qué es un hidrófono? Un micrófono submarino apto para, entre otras cosas, transmitir y grabar sonidos, que se pueden escuchar tanto en la superficie como bajo el mar.

Realizaron un Via Crucis submarino en Puerto Madryn El Via Crucis submarino se realizó por primera vez en el año 2000 en Puerto Madryn.

Mientras tanto, buzos profesionales transportan la cruz en el trayecto subacuático. Cientos de personas siguen la ceremonia desde el muelle y la costa, mientras otros buzos, kayakistas y tripulantes de pequeñas embarcaciones la acompañan en el agua.

El final del Via Crucis coincide con el atardecer, y es el mejor momento para las fotografías. La gente enciende velas y desde el mar se proyecta el resplandor de la cruz iluminada junto con las luces de los equipos de buceo.

Al terminar, los encargados de la parte subacuática de la ceremonia emergen y son recibidos con canciones y una fogata que le pone punto final a la jornada de reflexión religiosa.

Semana Santa, gastronomía y orcas

Entre el 1 y el 4 de abril, Puerto Madryn tendrá también la XXI Feria de Pescadores Artesanales.

En el playón recreativo del muelle Piedra Buena, familias de pescadores y recolectores ofrecerán sus productos.

Se trata de una gran oportunidad para degustar platos típicos con pescados y mariscos, como paellas, escabeches, empanadas y otras exquisiteces. Todo esto, acompañado por cervezas artesanales y también la oportunidad de disfrutar de actividades y shows de música.

El tercer gran atractivo, que estará en su momento de esplendor en las fechas de Semana Santa, es la temporada de orcas de Península Valdés, otro espectáculo único en el mundo.

Las orcas emergen y llevan adelante su estrategia de alimentación denominada varamiento intencional, que no ocurre en ningún otro lugar del planeta. Se impulsan deliberadamente fuera del agua durante la marea alta para capturar crías de lobos marinos o elefantes marinos cerca de la costa.