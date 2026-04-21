El episodio encendió las alarmas en Puerto Madryn, en medio de la ola de mensajes intimidatorios y pese a las advertencias de que hay consecuencias.

Amenazas de tiroteo en escuelas: otro alumno fue a clase con un arma de aire comprimido.

Un arma de aire comprimido encontrada en la mochila de un alumno volvió a poner en alerta a una escuela en Puerto Madryn, en una situación similar a la que ya se había registrado días atrás en la ciudad, en medio de la ola de amenazas anónimas de tiroteo en todo el país y tras la tragedia de Santa Fe.

El hecho ocurrió este martes 21 de abril en la Escuela 775 "Malvinas del Sur" de la ciudad chubutense, y fue detectado gracias al aviso de una madre.

Ante la alerta , se activaron rápidamente los protocolos institucionales. Y pese a la alarma que generó la situación, las clases continuaron con normalidad.

La directora del establecimiento, María Liberata Avendaño, explicó que la respuesta de la institución se centró en contener a los alumnos.

En declaraciones a Canal 12 resumió lo sucedido y precisó que se trató de "un estudiante que altera la convivencia y un grupo que comienza a transitar el miedo en el aula".

Qué dijo la directora

En medio de los casos de amenazas anónimas de tiroteo en escuelas, que por lo general se dejan por escrito en algún lugar más o menos visible de las escuelas, Avendaño subrayó la necesidad de reflexionar sobre el rol de los adultos frente a este tipo de episodios.

Pero, en línea con advertencias que en las últimas horas se hicieron desde la policía y autoridades judiciales, también puso el foco en la responsabilidad legal que puede recaer sobre los propios estudiantes.

"Deben hacerse responsables de sus actos", advirtió, y señaló que conductas como las amenazas pueden tener consecuencias penales para quienes las protagonizan.

De todos modos, explicó que desde la escuela a su cargo se priorizó el diálogo y el acompañamiento pedagógico.

Además, invormó que convocaron a reuniones con padres para avanzar en la conformación del Consejo Escolar de Convivencia.

Límite legal y bolsas transparentes

Uno de los puntos más sensibles del episodio pone en evidencia una restricción que condiciona la respuesta de las escuelas ante este tipo de situaciones.

"Nosotros no podemos revisar la mochila, no podemos tocárselas", explicó Avendaño, quien recordó que los estudiantes son sujetos de derecho y para poder hacerlo tendría que existir autorización judicial.

Amenazas tiroteo

Frente a este escenario, el protocolo establece que ante la sospecha de la presencia de un arma o una amenaza, la obligación es dar aviso inmediato a la Justicia y a las fuerzas de seguridad, quienes son los únicos habilitados para actuar.

En la vecina ciudad de Trelew, en tanto, cuando comenzó el fenómeno de las amenazas de tiroteo en distintos puntos del país, la Escuela 792 tomó otra medida ante esta limitación.

Sus responsables dispusieron que, como medida preventiva, los estudiantes lleven sus elementos en la mano o en bolsas transparentes.

La medida, algo sorprnedente, enseguida fue respaldada por el ministro de seguridad provincial Héctor Iturrioz.

Un antecedente reciente en Puerto Madryn

El episodio de este martes no es el primero que sacude a las escuelas de Puerto Madryn en poco tiempo.

A comienzos de abril, cuando el país seguía estremecido por el caso de un adolescente asesinado por un compañero que disparó a mansalva en una escuela de Santa Fe, un adolescente de 16 años ingresó con una pistola de aire comprimido a la Escuela 790 "21 de Enero", ubicada en la intersección de Dorrego y San Martín.

Una compañera le contó la situación a su mamá por Whatsapp, y a su vez la mujer alertó a las autoridades escolares por la misma vía.

La dirección activó el protocolo de emergencia y realizó una revisión preventiva del edificio —aulas, baños y mochilas con consentimiento—, pero en ese momento no encontró ningún elemento sospechoso.

Horas más tarde, un docente informó a las fuerzas de seguridad que el estudiante se encontraba en una plaza cercana al establecimiento.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar, lo identificaron por su vestimenta y lo demoraron.

En su poder hallaron la pistola de aire comprimido y un cuchillo, ambos elementos secuestrados.

El menor fue trasladado a una comisaría y posteriormente entregado a sus padres. El caso quedó en manos de la División Policial de Investigaciones (DPI).