La joven que cambió de género por segunda vez salió a hablar para responder a una ola de críticas

Tras el fallo que la autorizó a recuperar la identidad femenina que había modificado a los 14 años, dio sus razones y les hizo varias preguntas a quienes la atacan.

La joven que cambió de género por segunda vez se animó a hablar: qué respondió ante una ola de críticas (foto ilustrativa).

Una joven de Rawson que recientemente se convirtió en la protagonista de un fallo judicial inédito en Chubut, que la autorizó a rectificar su identidad de género en el DNI y la partida de nacimiento por segunda vez , decidió salir a responder en persona una ola de críticas que su caso desató en las redes sociales.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Facebook , en la que empezó a hablar de ella misma en tercera persona antes de revelar, a mitad del texto, que era la protagonista de la historia.

El caso se enmarca en la Ley de Identidad de Género N° 26.743, que permite los cambios registrales según la autopercepción de cada persona.

"Esa piba soy yo"

El mensaje criticando los cuestionamientos que habían surgido luego de converse el caso, comenzó como si hablara de otra persona.

"¿Tanto nos molesta una piba que se arrepintió, lo admitió y quiere cambiarse el documento porque se va a recibir?", escribió antes de aclarar en el párrafo siguiente. "Como algunos ya saben, esa piba soy yo".

La estudiante, de 20 años y próxima a finalizar la Licenciatura en Turismo, cuestionó que el debate se haya concentrado en su situación personal mientras existen, a su entender, problemas sociales y económicos mucho más urgentes.

"Me parece muy triste que en este pueblo le dediquemos tanto tiempo al puterío y a indignarnos con lo ajeno", señaló.

En el mismo sentido, sostuvo que quienes preguntaron cuánto costó el trámite judicial deberían mostrar la misma preocupación ante otras cuestiones de relevancia nacional y provincial.

Volver a ser mujer después de cuatro años

En 2021, la joven había realizado un trámite administrativo en el Registro Civil para adoptar una identidad masculina, conforme lo habilita la Ley de Identidad de Género.

Cuatro años después, y tras un proceso emocional y de salud sostenido en el tiempo, concluyó que su identidad se corresponde con el género femenino con el que nació.

DNI cambio genero documentacion generica -VALIDA 1200- La joven pidió el cambio de género en el DNI y la partida de nacimiento porque está cerca de recibirse de Licenciada en Turismo y quería figurar como mujer en su título universitario.

Como la normativa no permite una segunda rectificación por vía administrativa, presentó un pedido ante la Justicia, tal como prevé la norma.

Ahora, luego de estudiar el caso, la jueza de Familia de Rawson, Daniela Pino, hizo lugar al planteo.

Así defendió su cambio de género

La joven explicó que pidió la autorización para volver a cambiar de género como parte de una reflexión profunda sobre decisiones tomadas durante su temprana adolescencia.

"Tenía 14 años nomás. Hoy, con 20 años, trabajando y terminando una carrera, me replanteo muchas decisiones que tomé en mi corta vida", escribió.

Además, agregó que considera ese proceso de revisión como "algo muy positivo que todos deberían hacer".

"Creo realmente que vale mucho más darse cuenta de que uno la está pifiando y hacerse cargo de las cosas que no quiere para su vida, antes que estar tirando mierda por Facebook", aseguró sin vueltas.

Y cerró con una reflexión dirigida a quienes más la cuestionaron.

"Si todos esos Robertos y Martas indignadas se tomaran el mismo tiempo para pensar qué están haciendo con su vida como para indignarse en Facebook, Rawson sería muy distinto", reflexionó.

Qué dijo la jueza que la autorizó

Antes de resolver, la magistrada entrevistó personalmente a la joven.

Además, requirió informes al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), cuyos profesionales concluyeron que la decisión respondía a una elaboración psíquica genuina, firme y madura, acompañada por especialistas en salud mental.

Daniela Pino, jueza de familia de Rawson - Chubut

En su sentencia, Pino sostuvo que la identidad es una construcción dinámica y personal, y que mantener documentación que no coincide con la vivencia interna puede vulnerar derechos vinculados a la dignidad, la salud y el libre desarrollo personal.

El fallo reconoce expresamente que la identidad es una experiencia dinámica, vinculada al bienestar biopsicosocial del individuo, y no un aspecto rígido o inmutable.

De este modo, Pino sostuvo que existían "justos motivos" para habilitar la nueva rectificación registral.

Ahora, y más allá de los cuestionamientos o el debate, el Registro Civil deberá emitir una nueva partida de nacimiento y un nuevo DNI con su identidad femenina.