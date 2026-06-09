Una jueza de Rawson autorizó a una joven a recuperar su nombre e identidad femeninos en el DNI, tras una revisión personal. La razón que apuró el pedido.

Vuelve a ser mujer: cambió de género en 2021, años después pide revertirlo y la Justicia lo avala (foto ilustrativa).

La Justicia de Familia de Rawson emitió un fallo inédito en Chubut , al autorizar a una joven estudiante universitaria a rectificar por segunda vez su identidad registral y recuperar el nombre y género femeninos con los que nació.

La jueza Daniela Pino hizo lugar al pedido y ordenó al Registro Civil emitir una nueva partida de nacimiento y un nuevo DNI con la identidad femenina que la joven había modificado en 2021 .

El caso plantea una situación poco frecuente dentro del marco de la Ley de Identidad de Género : una persona que adoptó el género masculino por trámite administrativo solicitó revertir esa decisión y recuperar sus datos originales.

Proceso de revisión personal y psicológica

Según surge de la resolución judicial dada a conocer por Jusnoticias, la joven atravesó con el tiempo un profundo proceso de revisión personal y psicológica que la llevó a concluir que su identidad se correspondía nuevamente con el género femenino.

El motivo concreto que impulsó el pedido judicial tiene un componente práctico determinante.

La joven está muy cerca de recibirse como licenciada en Turismo y manifestó la necesidad de que su título universitario refleje la identidad con la que actualmente se reconoce y desarrolla su vida cotidiana.

Una entrevista con la jueza

Antes de resolver el expediente, la jueza Pino mantuvo una entrevista personal con la solicitante.

Además, requirió la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), cuyos profesionales analizaron la situación desde distintas áreas y emitieron sus informes.

Daniela Pino, jueza de familia de Rawson - Chubut Daniela Pino, jueza de familia de Rawson.

Las conclusiones del ETI fueron contundentes. Explicaron que la decisión de la joven no respondía a factores circunstanciales ni impulsivos, sino a una construcción subjetiva sólida y madura.

El análisis de especialistas en salud mental

El proceso había sido acompañado por especialistas en salud mental y sostenido también por su entorno afectivo.

En ese sentido, la magistrada subrayó que mantener documentación que no coincide con la vivencia interna de una persona puede vulnerar derechos fundamentales vinculados a la dignidad, la salud y el libre desarrollo personal.

El fallo reconoce expresamente que la identidad es una experiencia dinámica, vinculada al bienestar biopsicosocial del individuo, y no un aspecto rígido o inmutable.

De este modo, Pino sostuvo que existían "justos motivos" para habilitar la nueva rectificación registral.

Qué dice la Ley de Identidad de Género

El caso se enmarca en la Ley 26.743, sancionada en mayo de 2012, que reconoce el derecho de toda persona a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

La norma no exige intervención quirúrgica ni tratamientos médicos previos.

Juzgado de Familia de Rawson El Juzgado de Familia de Rawson.

Sin embargo, la propia reglamentación establece un límite: quien ya realizó una primera rectificación no puede volver a cambiarla por vía administrativa. Debe hacerlo ante la Justicia.

La resolución de la jueza Pino aplica precisamente esa vía excepcional y sienta un antecedente singular en la provincia de Chubut.

Cómo sigue el proceso

Con la sentencia firme, el Registro Civil deberá emitir la nueva documentación que restituya a la joven el nombre y género femenino que utilizó originalmente antes de la modificación de 2021.

La resolución también pone de relieve la importancia práctica de los documentos oficiales en etapas clave de la vida, como una graduación universitaria o terciaria, el acceso al empleo y los trámites administrativos.

En el título de licenciada en Turismo, la joven chubutense ahora figurará como se percibe.