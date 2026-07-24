El temblor ocurrió en la madrugada de este viernes, con epicentro a metros del casco urbano. Vecinos reportaron movimientos y ruidos de golpes.

En medio del frío extremo, un sismo sacudió el centro de El Calafate.

Mientras atraviesa una ola de frío extremo con temperaturas récord que llegaron a 17,6 grados bajo cero, la ciudad de El Calafate , en la provincia de Santa Cruz , también fue sorprendida por un sismo de magnitud 2,7 en la escala de Richter , durante la madrugada de este viernes.

Según informaron medios locales, el temblor -cuyo epicentro estuvo cerca de la orilla del Lago Argentino , a menos de tres kilómetros del centro urbano de El Calafate- fue percibido por vecinos.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( INPRES ) registró el fenómeno puntualmente a las 2 y 6 minutos con 6 segundos, de la madrugada del viernes, a una profundidad de 13 kilómetros.

De acuerdo con los datos del INPRES, las coordenadas geográficas reportadas fueron latitud -50.306 y longitud -72.287.

Esta ubicación sitúa el epicentro del sismo al borde de la Isla Solitaria y a unos pocos metros de la playa y la reserva natural Punta Soberana, donde hay numerosos establecimientos de alojamiento y turismo.

El frío no da tregua en Santa Cruz.

“Mensajes de vecinos de distintos barrios describieron haber sentido un breve sacudón, como un golpe seco, en algunos casos acompañado por un fuerte ruido similar a una explosión lejana o al impacto de un objeto pesado”, indicó el medio local Ahora Calafate.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas por el episodio.

El lugar del epicentro, clave para que se percibiera

Lo sismos de baja magnitud como este son relativamente frecuentes en la Patagonia y por lo general los registran únicamente los sismógrafos pero no son percibidos por las personas.

En esta oportunidad, la cercanía con una zona urbanizada y habitada hizo que el temblor, más allá de no haber sido grande, se sintiera.

El INPRES también indicó que el sismo alcanzó en El Calafate una intensidad III en la escala Mercalli Modificada: sentido principalmente por personas en reposo (en este punto, también el horario en el que ocurrió ayudó a que se notara), puede provocar movimientos en vehículos detenidos y hacer oscilar objetos colgantes y no produce daños estructurales de ningún tipo.

Siguen el frío y la nieve

En lo que respecta al frío extremo, tras los 17,6 grados bajo cero que marcaron un récord histórico desde que se hacen mediciones de temperatura en El Calafate, este viernes el clima le dio un relativo respiro a la ciudad, aunque continúan las temperaturas bajo cero y la nieve y heladas.

El INPRES situó el epicentro del sismo en El Calafate, Santa Cruz.

A las 10, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaba una temperatura de 3,6 grados bajo cero, con sensación térmica de 5,9 bajo cero.

El pronóstico para lo que resta del día anticipa nevadas durante toda la jornada, con una máxima estimada en 0 grado.

La nieve y las lluvias continuarán durante todo el fin de semana y el lunes.

En principio, el martes 28 de julio se interrumpirían las precipitaciones pero volvería a hacer más frío. Para se espera una mínima de 10 bajo cero y una máxima de apenas 3 grados bajo cero.

El miércoles 29, la máxima prevista es de 5 bajo cero y el jueves, de 6 bajo cero.