Al mejor estilo de las ya célebres campañas de una marca de televisores, el cerro patagónico apuesta a la Scaloneta para sumar visitantes en este invierno.

Un centro de esquí lanzó una inédita promo atada al Mundial 2026: "Si pasa lo que todos queremos"

Un complejo invernal de la Patagonia encontró la forma de unir el Mundial 2026 con el turismo de nieve, al mejor estilo de las ya célebres campañas de la marca de televisores Noblex en la previa de cada Copa de la FIFA .

Laderas Cerro Perito Moreno, el centro de esquí ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, lanzó una campaña para la temporada de esquí 2026 que convierte cada compra anticipada de pases en una apuesta deportiva.

La propuesta es simple y para sumarse hay tiempo hasta unas horas antes del debut de la Scaloneta contra Argelia en Kansas.

Si la Selección Argentina se consagra campeona del Mundial 2026, todos los que compraron pases antes del 15 de junio esquiarán totalmente gratis en el invierno de 2027.

La apuesta del cerro Perito Moreno

Desde la organización del complejo resumieron el espíritu de la iniciativa con una sola frase: "Si pasa lo que todos queremos que pase", el premio será doble para quienes confiaron en la compra anticipada.

El objetivo declarado es acompañar la ilusión de los hinchas con un incentivo concreto en la cordillera rionegrina.

La campaña no es solo un guiño futbolero. Se enmarca en una estrategia de posicionamiento que llevó a Laderas a convertirse en el quinto centro de esquí de mayor envergadura del país.

El centro de esquí y las novedades 2026

El complejo ofrece 25 kilómetros esquiables distribuidos en 17 pistas y cuenta con nueve medios de elevación para una cordillera que, temporada a temporada, recibe más turistas del centro del país.

Quienes recién se inician en la nieve, en esta temporada 2026 encontrarán una opción pensada especialmente para ellos.

Centro de esquí de El Bolsón - principiantes El centro de esquí de El Bolsón encara la temporada 2026 con una propuesta para los que se inician en el esquí.

Bajo el esquema "cinco por tres", los novatos pueden acceder a dos días gratuitos de aprendizaje en la base del cerro antes de animarse a completar tres jornadas de práctica formal en los sectores más altos de la montaña.

Experiencia extrema en nieve virgen

En el otro extremo, a los esquiadores con más experiencia se les ofrece una novedad que promete ser el plato fuerte de la temporada: el servicio de Catski.

La experiencia arranca con un ascenso en telesilla hasta el sector del Plateau y continúa a bordo de un pisanieves modificado que lleva a los aventureros a zonas remotas e inaccesibles de la cordillera.

El resultado son descensos exclusivos sobre nieve virgen con vistas de toda la Comarca Andina.

Cuánto sale esquiar en el Perito Moreno en 2026

Las tarifas para la temporada alta fijan el pase diario en $89.000 para adultos y $80.100 para menores.

El medio día cuesta $63.200 y $56.900 respectivamente, mientras que el ticket peatón, solo para disfrutar del paisaje sin lanzarse a las pistas, queda en $37.400 para los mayores y $33.700 para los más chicos.

Esquí El Bolsón - pista En Laderas Cerro Perito Moreno hay 17 pistas de distintos niveles, y en este 2026, nueva propuesta para expertos que buscan esquiar en nieve virgen.

Fuera de las semanas pico, los valores bajan de forma considerable.

En temporada baja, el pase diario de adultos desciende a $68.900 y el de menores a $62.100.

El medio día cuesta $51.000 y $45.900, y el acceso peatonal se ubica en $30.400 y $27.300.

Con estas alternativas sobre la mesa y la ilusión de la cuarta estrella intacta, El Bolsón se prepara para un invierno donde la nieve se mezcla con la pasión futbolera.