Son unas 20 escuelas las afectadas por amenazas de tiroteo: cómo continúa la intervención

Desde el gremio ATEN piden una reunión urgente interministerial y de organismos del Estado involucrados en la niñez y adolescencia. El CPE ya está en eso.

Hace días que varias escuelas de la provincia sufren amenazas de tiroteos que desequilibran la organización escolar. Desde ATEN piden que haya una intervención de ministerios y organismos del Estado que trabajan en la niñez y adolescencia, acción en la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) ya planifica.

Pilar Durán, del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) del Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó a LM Neuquén que están cerrando la idea de abordaje a contrarreloj. "No todas las amenazas fueron de la misma manera, no generan lo mismo en cada escuela y la idea es que las escueles estén abiertas para los estudiantes y familias que tienen miedo de lo que pueda pasar", explicó la profesional.

Durán adelantó que ante estas situaciones se viene un trabajo arduo con las familias, con el ministerio de Seguridad y las Defensorías para tratar de acompañar a los estudiantes.

CPE - Consejo Provincial de Educacion (13).jpg EL CPE le dio información sobre los certificados truchos al fiscal de Estado, pidió abrir una causa penal contra médicos y docentes.

"Hay antecedentes a nivel país por lo que obvio estas situaciones nos preocupan y por eso no vamos a minimizar ningún aviso. En la provincia tenemos unas 17 escuelas, la mayoría secundarias, técnicas, y públicas y privadas atravesando alguna situación de amenaza", confirmó.

La funcionaria aseguró que ya desde la semana pasada están coordinando actividades con otros órganos del Estado para abordar esta situación y contó que planifican una capacitación sobre la ley 2302 que estaba organizada desde antes de esta situación pero que ahora también va a tener foco sobre lo que pasa en las escuelas.

"Ya hay un trabajo mancomunado desde Salud, como con la Defensoría desde el inicio de estas situaciones, esto acelera los procesos y encuentros, estamos en esta línea de trabajo", aseguró.

Amenazas tiroteo (1)

Con respecto a los abordajes que hasta el momento llevaron adelante las escuelas que se encontraron con estas amenazas la funcionaria dijo que fueron diversos. Que algunas instituciones decidieron suspender las clases, otras realizar charlas con las familias y también realizar abordajes con los estudiantes.

"Vamos a trabajar para darles conocimientos a las familias sobre el mundo digital y las redes al que hoy salen sus hijos para que conozcan los peligros y podamos entre todos contenerlos", explicó.

ATEN pide una urgente reunión para evitar una "desgracia"

Por su parte, la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, contó que este lunes presentaron a la ministra de Educación Soledad Martínez un pedido de reunión urgente con los demás ministerios y organismos del estado que intervienen en la niñez y adolescencia.

"Estamos pidiendo a la ministra que convoque a una reunión urgente interministerial y con otros organismos que intervienen en relación de infancias y adolescencias. Creemos que tiene que ser convocada desde el ministerio y que participen defensorías de niñez y adolescencia, ministerio de Juventudes, Deportes, todos organismos que pueden opinar en relación a lo que nos está pasando", detalló la gremialista.

Amenazas tiroteo (2)

Mansilla aseguró que ven con preocupación las reiteradas situaciones de violencia que se viven en al escuelas y que no observan disminución sino escalada. "Propusimos un conversatorio en Aluminé, pero no alcanza lo que se pueda hacer desde las escuelas, inclusive desde Educación, es necesario ponerlo en la agenda del Estado", insistió.

"No hay que esperar a que pase una desgracia", aseguró la dirigente docente, quien consideró que el abordaje de esta situación de violencia en las escuelas debe ser también desde la salud mental de adolescentes, la recreación y los deportes.

En ese sentido, Mansilla recodó el abordaje que se dio en la provincia cuando unos años atrás hubo una serie de denuncias en jardines de infantes. "En esa oportunidad se hizo una reunión interinstitucional con la fiscalía, Salud, Defensorías y Educación y se abordó de manera integral y se pudo armar un protocolo", recordó.

"Creemos que hay que poner en la agenda del Estado la salud mental de la adolescencia, y para poder atender este emergente tienen que intervenir otros organismos para buscar la contención que se necesita y saber cómo actuar ante estas situaciones", explicó, en relación la posibilidad de establecer un protocolo de acción ante estas situaciones y que cada escuela sepa de antemano cómo debe actuar.

Además, Mansilla opinó que hay que ofrecer espacios de contención psicológico y recreación y ver en qué ocupan el tiempo libre los adolescentes.

"No queremos alertar ni generar más crisis, sino creemos que hay que encontrar estrategias para fortalecer a los equipos directivos y docentes, y que intervengan otros equipos necesarios. No lo va a poder resolver la escuela sola, porque es más complejo", concluyó.