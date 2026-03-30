El relato tras el crimen y el terror en una escuela de Santa Fe: "Entró y empezó a disparar a quien sea"

El ataque de un alumno dejó un muerto y dos heridos graves. Los testimonios describen el descontrol dentro y fuera del colegio, entre gritos y corridas.

La escuela de San Cristóbal donde ocurrió el ataque quedó rodeada por familias y fuerzas de seguridad tras los disparos.

Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, abrió fuego dentro del establecimiento y mató a un compañero de 13 años. Otros dos estudiantes resultaron heridos. El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes, en el inicio de la jornada escolar, y desató escenas de pánico dentro del colegio y en sus alrededores.

El agresor, de 15 años, llevó una escopeta oculta en un estuche de guitarra. En medio de la formación, sacó el arma y empezó a disparar. En segundos, la rutina se rompió.

Los testimonios de los padres permiten reconstruir lo que pasó en tiempo real: desde la puerta de la escuela hasta los llamados desesperados que empezaron a circular en los teléfonos.

“Mami, nos estamos yendo de la escuela, es un caos”

Antonella, mamá de un alumno del mismo curso que el agresor, reconstruyó el inicio del ataque a partir del relato de su hijo. Todo ocurrió en el ingreso. “Mi hijo venía atrás de él y por suerte no alcanzaron a entrar. Cuando pasó esto se volvieron”, contó.

La noticia le llegó de golpe, a través de terceros. “Me llama una amiga desesperada, dice mirá las redes lo que pasó en la escuela, llamálo a Lorenzo a preguntarle si está bien”. A partir de ahí, empezó otra escena: la de los padres intentando comunicarse sin éxito. “Lo empiezo a llamar… le mando un mensaje y le pongo: hijo, decime por favor que estás bien”.

escuela san cristobal santa fe La escuela Normal Mariano Moreno suspendió las clases luego del tiroteo que dejó un alumno muerto y dos heridos.

Cuando finalmente respondió, la dimensión del episodio quedó clara en una frase: “Mami, nos estamos yendo de la escuela, es un caos, es un caos, pero estoy bien”. Según lo que le contó su hijo, los disparos fueron pocos pero suficientes para generar el pánico. “Fueron cuatro o cinco disparos… él entró y empezó a disparar a quien sea”, dijo.

El desconcierto se mantiene incluso ahora. Cuando le preguntó qué había pasado o qué pudo haber motivado el ataque, la respuesta fue igual de incierta: “Mirá mamá, la verdad es que no sé, no podemos decirte qué puede haber sido tan grave”.

Antonella conoce al agresor. Su hijo comparte la escuela desde hace años. Por eso, la incredulidad es total. “No puedo decir nada del nene… lo conozco, conozco a todos los chicos”, afirmó. Y agregó: “No hay antecedentes de violencia de nadie, de nadie de este grupo”.

También aportó un dato que circula entre los alumnos sobre el arma. “Él iba con su papá a cazar… el arma era de las que usan para cazar”, señaló.

“Se descontroló todo”: corridas y chicos buscando refugio

Manuel, papá de una alumna de cuarto año, recibió la noticia a la distancia. “Mi hija justo estaba por ingresar a la escuela cuando se escuchan los disparos”, contó. En su reconstrucción aparece el mismo punto de partida: el arma oculta. “Entró con el arma en un estuche de guitarra, cargó el arma en la escuela y después empezó a disparar”, explicó.

Gif Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Lo que siguió fue una reacción inmediata. “Van todos corriendo, bastantes se resguardaron en la entrada de casa, chicos de toda la escuela buscaban refugio”, relató. Y resumió la escena: “Se descontroló todo”.

En medio del caos, también tenía a su hijo dentro del colegio. “Tener que ir a buscarle… con todo esto que estaba sucediendo es bastante complicado”, dijo.

“No lo puedo creer”: shock, huida y una comunidad paralizada

Silvana, mamá de otra alumna, recibió a su hija minutos después del ataque. “Mi nena llegó a la casa llorando, que llegó un chico con un arma de fuego a disparar”, contó. “Sigo en shock porque no lo puedo creer. No lo puedo creer lo que está pasando”.

Disparos y corridas en un colegio de Santa Fe

En ese primer relato también aparecieron detalles del ataque. “Supuestamente iba a disparar a todo un curso”, dijo. Y volvió a repetirse la misma mecánica: “La arma la llevó en una mochila de guitarra para que no se dieran cuenta”.

Lo que quedó no es solo la reconstrucción del tiroteo, sino las escenas que siguieron: teléfonos que no respondían, chicos corriendo sin saber a dónde y padres tratando de confirmar si sus hijos estaban vivos. “ Mami, nos estamos yendo de la escuela, es un caos, pero estoy bien”, le dijo el hijo de Antonella. Del otro lado, todavía no sabían qué había pasado.