Con precios de hasta $60 mil pesos, aumentaron las entradas a Parques Nacionales

Los tickets para los extranjeros subieron menos que para argentinos. La fecha a partir de la que comienza a regir el aumento para más de 10 áreas protegidas.

Este viernes se conoció un fuerte aumento de la entrada a Parques Nacionales . El Gobierno, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN) estableció este aumento a 12 áreas protegidas. La medida fue oficializada a través de la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La suba , en promedio, es del 86% para los argentinos , del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para estudiantes , que gozan de las tarifas más bajas. El último aumento había sido a fines de 2024.

Esta actualización forma parte de una política de adecuación de valores orientada al sostenimiento operativo, la conservación ambiental y la mejora de infraestructura turística en los distintos destinos del sistema nacional de áreas protegidas, indicaron desde APN.

La normativa mantiene exenciones para jubilados y pensionados, niños menores de seis años, grupos escolares, personas con discapacidad y veteranos de la Guerra de Malvinas. En algunos parques, también quedan exceptuados los residentes locales que acrediten domicilio dentro de las áreas alcanzadas por el beneficio.

Parque Nacional Iguazú

Entradas más caras para argentinos que para extranjeros

El Parque Nacional Iguazú es el que registró el mayor aumento. La entrada para extranjeros aumentó de $45.000 a $60.000. Respecto del abono para los argentinos, la nueva tarifa es de $25.000 (antes era de $15.000) y de $8000 (antes era de $5000) para los habitantes de Misiones.

También aumentaron los valores de estacionamiento dentro del parque. Los autos particulares pasarán a pagar $9.000, motos $6.000 y buses turísticos hasta $15.000.

Además, el nuevo esquema incorpora pases promocionales llamados "Flexipass". En Iguazú, un pase de tres días costará $120.000 y uno de siete días llegará a $210.000.

parque nacional iguazu

Áreas protegidas que históricamente mantenían tarifas más bajas también fueron alcanzadas por el nuevo esquema. Parques como El Palmar, Talampaya e Iberá aumentaron la entrada general de $15.000 a $25.000, una suba del 66,6%.

Pero nuevamente el mayor impacto se dio sobre las tarifas nacionales: el ingreso para argentinos pasó de $5.000 a $12.000, un incremento del 140%.

Los parques nacionales patagónicos tuvieron aumentos de hasta 114%

El acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66% respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán desde hoy $8000 en lugar de los $5000 que abonaban con anterioridad (60% más) y los argentinos del resto del país tienen una nueva tarifa de $25.000 (sufrieron un incremento del 66%).

En el Parque Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general escaló de $20.000 a $35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75%. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $7000 a $15.000 (+114,3%), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $5000 a $12.000 (+140%).

Parque Nacional Lanin

En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes de la Argentina se mantuvo sin cambios en $40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para argentinos pasó de $12.000 a $18.000 (+50%) y la estudiantil de $7000 a $12.000 (+71,4%).