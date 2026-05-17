Quini 6: mirá los resultados de este domingo 17 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 10.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3374, puso en juego un pozo millonario de más de 10.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.300 millones de pesos . Salieron los números 32, 06, 30, 29, 44 y 26. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.566 millones de pesos . Salieron los números 11, 01, 17, 40, 42 y 06 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.715 millones de pesos y salieron los números 10, 41, 20, 43, 08 y 02. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 407 millones de pesos, los números favorecidos fueron 14, 12, 15, 13, 35 y 22. Hubo 42 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $9 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 10.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del pasado miércoles

El Quini 6, en su edición 3373, puso en juego un pozo millonario de más de 8.950 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.999 millones de pesos. Salieron los números 13, 26, 34, 06, 02 y 00. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.258 millones de pesos. Salieron los números 27, 04, 13, 00, 01 y 34. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.213 millones de pesos y salieron los números 18, 38, 17, 05, 27 y 32 . En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 319 millones de pesos, los números favorecidos fueron 15, 37, 26, 36, 00 y 40. Hubo 9 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $35 millones cada uno.