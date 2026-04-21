La Policía secuestró teléfonos en las viviendas de dos estudiantes de Puerto Madryn. Qué dice la ley actual en referencia a menores de 18 años.

Amenazas de tiroteos en escuelas de Chubut: allanan casas de alumnos y advierten que podrían ir presos.

La Policía de Chubut realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn, relacionados con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal por las pintadas con amenazas de tiroteos que aparecieron en más de 20 escuelas de la provincia.

A su vez, el ministro de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz , advirtió que lo que está ocurriendo en las instituciones educativas puede ser encuadrado como un delito y que “habrá consecuencias” en caso de que se identifique a los responsables.

Los allanamientos en Puerto Madryn tuvieron que ver con amenazas aparecidas en la secundaria Municipal de Pesca 2701 “Juan Demonte”.

Los procedimientos policiales se llevaron a cabo en las viviendas de dos menores de edad, alumnos de la institución, señalados como presuntos autores de los mensajes intimidantes.

Amenazas tiroteo (1) Amenazas de tiroteos en escuelas de Chubut.

En los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes en busca de indicios que permitan determinar si las amenazas surgieron de estos estudiantes y, en tal caso, cuáles fueron el origen y el mecanismo por el cual las llevaron a cabo.

Por otra parte, la fiscal Eugenia Botero indicó que las investigaciones no se limitan a lo ocurrido en la Escuela de Pesca. Explicó que se actúa en casos de varias escuelas de Madryn y que tienen información acerca de grupos de WhatsApp de alumnos donde circularon mensajes con la consigna de anunciar un tiroteo.

Por qué los alumnos podrían ser condenados

Según explicaron autoridades educativas, los casos -como muchos otros en todo el país- habrían tenido que ver con desafíos viralizados en redes sociales, principalmente TikTok.

Más allá de que se hayan iniciado como “retos” o juegos juveniles, desde la Fiscalía puntualizaron que estas acciones están encuadradas dentro del delito de amenazas en el Código Penal Argentino.

Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.jpg Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

Además, podrían considerarse aún más graves al involucrar armas de fuego -como indican algunas pintadas- y generar conmoción pública.

"Estos hechos movilizan recursos críticos del Estado y generan un perjuicio real en la comunidad educativa", explicaron fuentes judiciales.

El delito de amenazas agravadas tiene una pena de entre 3 a 6 años de prisión y, aunque la reforma que cambia la edad mínima de imputabilidad aún no entró en vigencia, la fiscal Botero aclaró que la normativa actual habilita la condena a menores “de entre 16 y 18 años” en delitos con penas superiores a los 2 años.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Chubut

En ese sentido, el ministro Iturrioz aseguró que, sean o no “retos virales”, las amenazas no serán tomadas a la ligera ni minimizadas por provenir de adolescentes, y tendrán consecuencias judiciales.

“Esto no puede ser una broma, esto no puede ser una pintada y acá no pasó nada”, sostuvo el funcionario provincial en Jornada Radio.

Agregó, asimismo, que los chicos tienen “que empezar a saber que si incumplen la ley hay consecuencias.

Iturrioz puntualizó que todos los casos de amenazas que surgieron en escuelas de Chubut fueron investigados. “Con el antecedente cercano en el tiempo de (el tiroteo en una escuela de) Santa Fe, el temor fue real”, admitió.