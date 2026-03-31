El mercado negro de los celulares en las cárceles: en Chubut secuestraron más de 300

Cerca de 200 fueron incautados en el penal de Ruta 3, 89 en la alcaidía de Trelew y 39 en Comodoro Rivadavia. Se trata un proyecto de ley para prohibir su uso.

Chubut: proyecto del Gobierno para que los presos no puedan usar celulares.

Se debate el proyecto de ley para prohibir los celulares en las cárceles de Chubut.

Durante una presentación en la Legislatura provincial, el jefe del área penitenciaria de la Policía de Chubut , Gabriel Araujo, confirmó que secuestraron más de 200 teléfonos celulares que habían obtenido de manera clandestina internos del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew . A este número, indicó, se suman 89 aparatos incautados en la alcaidía de Trelew y otros 39 en Comodoro Rivadavia.

Varios episodios pusieron en la mesa de discusión el problema de los celulares en las cárceles de Chubut . El más reciente ocurrió el viernes último, cuando internos de la alcaidía trelewense provocaron intencionalmente un incendio quemando colchones como protesta por una requisa realizada el día anterior en la que les sacaron los celulares.

Antes de eso, el lunes 16 de marzo, se produjo la fuga de Darío “el Loco” Cárdenas, un peligroso homicida condenado a 15 años de prisión que escapó del penal de Trelew luego de llamar por teléfono a un cómplice para definir el mecanismo y los detalles. Al día de hoy, Cárdenas sigue prófugo.

Mientras tanto, entró en la legislatura provincial el Proyecto de Ley N°17/2026, promovido por el gobernador Ignacio Torres, que busca prohibir totalmente el uso de celulares en las cárceles y dejar únicamente teléfonos fijos y controlados.

Protesta e incendio en la alcaidía de Trelew por la incautación de celulares Chubut: protesta e incendio en la alcaidía de Trelew por la incautación de celulares.

En este contexto, Araujo expuso ante los diputados y exhibió la magnitud del mercado negro al confirmar que lograron incautar "doscientos teléfonos no autorizados simplemente en el instituto penitenciario" ubicado sobre la Ruta 3.

Teléfonos fijos o celulares antiguos

El jefe penitenciario contó que a lo largo de los últimos tres años, los guardiacárceles ejecutaron "setecientas requisas ordinarias" para verificar que no hubiera elementos prohibidos en las celdas, y que los resultados fueron preocupantes en todas las dependencias

En cuanto al proyecto para instalar teléfonos fijos, Araujo dijo que iniciativas anteriores de ese tipo fracasaron porque los propios internos los destruyeron, y expuso en cambio una prueba piloto llevada a cabo en 2025 en Comodoro Rivadavia que, según afirmó, arrojó resultados positivos.

Lo que se hizo fue poner a disposición de los presos 18 teléfonos “de primera generación, los básicos, sin redes sociales, solamente para llamada y mensajería, nada más".

Buscado - El Loco Cárdenas - Chubut - cárcel de trelew Chubut: el "Loco" Cárdenas se fugó de la cárcel de Ruta 3 después de hablar por teléfono con un cómplice.

Mientras tanto, a la espera de la transición hacia sistemas más seguros, en el Instituto Penitenciario Provincial, donde hay 250 condenados, se estableció la regla de “un teléfono celular cada cinco internos”. Esta proporción aumenta a uno cada cuatro en la Alcaidía de Trelew.

Estos equipos, aclaró el comisario, son “controlados: se controla el IMEI (el código único de identificación del aparato) y el número de contacto" y cuenta con autorizaciones limitadas a franjas horarias específicas.

Chubut: "Call centers del delito"

En la reunión en la Legislatura, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, fue la encargada de presentar el proyecto oficial.

La iniciativa, precisó, «prohíbe el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de celulares, dispositivos móviles, chips y cualquier otro elemento tecnológico en los lugares de detención de jurisdicción provincial. Porque esta ley parte de un principio rector: que la cárcel no puede convertirse en una oficina para cometer delitos».

“Los lugares donde se encuentran alojadas personas detenidas se han convertido en call centers de delitos», describió Aguilera, y puso como ejemplo 33 casos relevados en 2025 por la Fiscalía de Rawson, de los cuales más del 90% fueron delitos de extorsión.