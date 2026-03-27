Chubut: un pastor murió en plena celebración religiosa

Sufrió un paro cardíaco durante la oración, en un tempo de Trelew . Tenía 67 años y era de Gaiman.

Chubut: personal del Hospital Zonal de Trelew arribó rápidamente al templo pero no pudo reanimar al pastor. (Foto ilustrativa).

Un lamentable episodio conmocionó a la comunidad de la Iglesia Evangélica Casa de la Restauración, en la ciudad de Trelew , provincia de Chubut .

Un hombre de 67 años integrante de la organización religiosa de ese templo evangélico, se descompensó y murió en medio del desarrollo de la actividad religiosa.

La víctima fue identificada como Eliseo Enrique Aguilera y, según informó en sus redes sociales la ex directora de Prensa de la Legislatura de Chubut , Silvina Cabrera, se trata de un pastor evangélico residente en la localidad de Gaiman , situada a unos 15 kilómetros de la ciudad del valle donde se encuentra el templo al que asistía.

El episodio ocurrió unos minutos después de las 20 de este jueves en la sede religiosa ubicada en la calle Río Senguer N° 806, en el barrio Moreira II, de Trelew, de acuerdo con lo que confirmaron las autoridades policiales.

Fuentes de la Policía de Chubut informaron que poco después de esa hora llegó al Centro de Monitoreo local un alerta advirtiendo que una persona mayor se había desvanecido dentro del templo.

Trelew: apuñaló a su hermano. Chubut: según confirmó la Policía de Trelew, el deceso se produjo a las 20.20. (Foto ilustrativa).

Arribaron al lugar agentes de la Policía trelewense y personal de salud del Hospital Zonal Adolfo Margara. El médico que revisó a Aguilera, inmediatamente confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Cayó y no pudieron reanimarlo

"Salió tomado por el espíritu santo, empezó a mover la cabeza y cayó muerto", dijo una de las feligreses, según contó en sus redes la ex directora de preLos testimonios de otros fieles que se hallaban en el templo en ese momento detallaron que Aguilera estaba participando del culto con normalidad cuando, en un momento, se levantó del asiento que ocupaba, pareció sufrir una descompensación repentina y se desplomó, ya sin conocimiento.

Si bien la ambulancia llegó al templo rápidamente, incluso antes que el patrullero policial, la veloz intervención de los profesionales de la salud no sirvió para reanimarlo, y los médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Este viernes se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar formalmente las causas del deceso, aunque se descuenta que el hombre murió de causas naturales. El diagnóstico inicial del médico que certificó el deceso fue paro cardíaco.

Asimismo, se informó que a las 16 de este viernes se daría sepultura a Aguilera en el cementerio de Gaiman.

Chubut: la Virgen Malvinera en Gaiman

La imagen de la Virgen de Luján conocida como “Virgen Malvinera” por haber acompañado a las tropas argentinas en la guerra de 1982, será parte de una jornada religiosa este sábado a Gaiman.

El punto de partida será la Parroquia Nuestra Señora de Luján, donde está previsto el arribo de la imagen a las 12 del mediodía.

Desde allí comenzará un recorrido que no se limitará a la localidad, sino que incluirá escalas en Dolavon y 28 de Julio.

Para las 19 está previsto el regreso a Gaiman y una misa misa en la parroquia local.

Posteriormente habrá una charla abierta con un excombatiente de la Guerra del Atlántico Sur y una muestra artística en la sede de la Dirección de Cultura local.