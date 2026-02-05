Murió atropellada una maestra de 30 años que iba en bicicleta por una ruta de Chubut

Enseñaba en una primaria de Gaiman y fue embestida por una camioneta. El conductor, un vecino de la zona de 50 años, sufrió un shock.

La joven maestra Mariana de Pablo Lloyd, a la que sus alumnos llamaban cariñosamente "La Seño Mari".

Una maestra de 30 años y madre de un niño pequeño falleció el miércoles por la tarde tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial N° 7 de Chubut , cerca de Gaiman, donde vivía y enseñaba como maestra de primaria.

Mariana de Pablo Lloyd fue embestida por un hombre de aproximadamente 50 años que conducía una camioneta Toyota Hilux . Cuando llegó personal de emergencia para auxiliarla, ya estaba sin vida y no pudo hacer nada.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 en inmediaciones de una curva próxima a la Escuela Agrotécnica N° 733 "Benito Owen" , en el sector de Bryn Gwyn , según precisaron medios locales.

Luego del impacto fatal, el conductor, que también es vecino de la zona, se detuvo y permaneció en el lugar. La policía lo encontró en estado de shock, por lo que fue trasladado al hospital rural John Evans para que ser asistido.

Por otra parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial le practicó un test de alcoholemia, tal como indican los protocolos en estos casos.

Fuentes policiales confirmaron más tarde que las pericias toxicológicas dieron resultados negativos tanto en el caso del conductor como de la víctima: no hubo consumo de alcohol ni drogas.

El comisario Damián Lacanette, jefe de la Comisaría de Gaiman, explicó que no hubo testigos del hecho. "Todavía se está tratando de establecer qué fue lo que pasó. No hay elementos que indiquen intencionalidad", señaló en diálogo con Diario Jornada.

Ruta provincial 7 de Chubut - Gaiman El comisario de Gaiman explicó que el fatal accidente se dio en un sector sin banquinas de la ruta 7, en el que los ciclistas deben circular por la calzada. Captura Google View

El jefe policial remarcó que el accidente se produjo en un sector donde la falta de banquina suele obligar a los ciclistas a circular muy cerca de la cinta asfáltica. “Seguramente alguno de los dos se desvió de la ruta”, especuló.

También informó que el tramo de la Ruta 7 donde ocurrió el siniestro, que está correctamente señalizado, se encontraba en buenas condiciones de visibilidad y clima. “Nosotros habitualmente estamos haciendo controles con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con la Agencia Nacional. Fue un accidente con una víctima fatal, pero no vemos ningún tipo de dato que arroje que fue un siniestro producto de la ingesta de alcohol o droga o algún otro tipo de circunstancia que amerite mencionar”, reiteró el comisario.

El conductor fue imputado, fijó domicilio y permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial, mientras que la autopsia al cuerpo de la maestra se realizó este jueves en la vecina ciudad de Trelew.

Una maestra querida

Mariana, a quien sus alunnos llamaban cariñosamente "La Seño Mari", era oriunda de Gaiman y se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria N° 100 "Bartolomé Mitre". Había egresado recientemente del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 808 "Pedro y María Curie".

Escuela primaria N°100 de Gaiman, donde enseñaba la joven maestra que murió atropellada en la ruta 7 de Chubut La escuela primaria de Gaiman donde enseñaba Mariana.

Por su condición de maestra era conocida en Gaiman, donde cuentan que era habitual verla moverse en bicicleta para todos lados. La usaba para realizar tareas diarias, visitar a sus padres y también para ir a dar clases a la escuela. Era un hábito conocido por quienes la rodeaban y que formaba parte de su vida cotidiana. Una forma de moverse muy vinculada -aseguran quienes la trataban- a su sencillez y su constancia.

Dolor en Gaiman y Trelew

La muerte de Mariana sacudió no solo a su familia y amigos, sino también a las comunidades educativas de Gaiman y Trelew, donde su nombre comenzó a repetirse en mensajes de despedida cargados de afecto, respeto y tristeza.

El ISFD N° 808 "Pedro y María Curie" expresó su profundo pesar por el fallecimiento. A través de un mensaje institucional, el instituto acompañó "con profundo dolor a la familia y amigos/as por la irreparable pérdida" de quien fue estudiante y reciente egresada de la institución. En el comunicado destacaron su calidad humana, su perseverancia y su fortaleza.

La Escuela N° 100 "Bartolomé Mitre", donde trabajaba, también hizo público su mensaje de despedida, acompañando a la familia y a sus seres queridos, y recordando a Mariana como colega y parte activa de la institución.