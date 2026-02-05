"Yo no me quiero morir...": el desgarrador final de la víctima de un crimen que quedó impune

Se cumple un año de la muerte de Juan de la Cruz Aguilar en Comodoro Rivadavia . Su mamá denuncia que el caso fue cerrado aunque hay imágenes del sospechoso.

“Yo no me quiero morir… Ayúdenme”, le pidió Juan de la Cruz Aguilar a su novia. Llegó apuñalado a su casa del barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , y alcanzó a describir a su asesino antes de que una ambulancia se lo llevara, moribundo.

Este viernes se va a cumplir un año de la muerte del joven de 19 años, después de 35 días de agonía en el Hospital Zonal Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia . La causa judicial fue cerrada pocos meses más tarde, sin imputados ni detenidos. Poco después, también, nació su hija; su novia estaba embarazada cuando a él lo mataron.

Su madre, Ivana Báez, no deja de reclamar justicia, cuestiona el accionar de fiscales, jueces y policías y sigue pidiendo la ayuda de cualquier persona que tenga información acerca de lo que pasó ese 1° de enero de 2025.

Comodoro Rivadavia: la causa, cerrada

“Cerraron su causa, no me avisaron. No tuvo acompañamiento, nada. Fue como que se murió un perro para los jueces. Nunca hicieron nada”, declaró Ivana entrevistada por el stream local Seta TV.

La mujer aseguró que la causa fue cerrada “dos o tres meses” después del fallecimiento de Juan de la Cruz “porque no tienen pruebas”, a pesar de que ella misma vio imágenes de cámaras de seguridad que registraron el episodio.

Comodoro joven apuñalado Ivana Báez no va a parar hasta encontrar Justicia por su hijo, apuñalado en Comodoro Rivadavia.

“Cuando lo apuñalaron a mi hijo, él vino acá hasta mi casa, mi nuera corrió hasta la comisaría que está a media cuadra y le dijo a la policía quién era el tipo. Él alcanzó a contar quién era el tipo, con qué cuchillo lo cortó, que era un chabón grande, la ropa que llevaba, la visera…”, relató Ivana.

"Todo como yo lo vi después cuando el fiscal me mostró las cámaras -agregó-. Y eso no era prueba”.

"La Policía vio cómo se desangraba"

"La policía se quedó mirándolo (a Juan de la Cruz), cómo se desangraba acá, y el homicida caminó hasta abajo, de mi casa caminó por la calle paralela, hasta la escuela de Ciudadela”, recordó la madre y explicó que ese recorrido quedó registrado en imágenes de cámaras “que brindaron los vecinos”.

“Mi hijo decía que él no quería morirse. ‘Yo no me quiero morir’, le decía a su novia, ‘ayúdenme’”, reveló Según contó, la ambulancia “llegó rápido pero no se pudo hacer nada porque se había desangrado, tenía el intestino un metro para afuera”.

Ivana afirmó que en ningún momento tuvo acompañamiento o colaboración de las personas encargadas de la investigación y la causa judicial. “Fui a ver ahora a un abogado y me dijo que para que abrieran mi causa tendría que salir a buscar pruebas”, contó.

“Yo tengo que salir al barrio acá y preguntar a ver quién me mató a mi hijo. Eso quiere que yo haga. Es lo que me dieron a entender, que si yo no presento pruebas yo, la causa sigue cerrada”, se lamentó.

Ivana descartó la idea de hacer marchas o movilizaciones. “¿Para qué”, se preguntó. Sí, en cambio, pidió que cualquier persona que tenga información se acerque a la comisaría o a la fiscalía de Comodoro Rivadavia.