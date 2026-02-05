Ruta 40: Chubut pone en marcha la reconstrucción de un tramo históricamente destrozado e intransitable

Son los 42 kilómetros entre Facundo y Los Tamariscos . Nación le transfirió la obra a la provincia. Esperan terminar la peor parte antes del invierno.

Con un importante acto protocolar que encabezó el gobernador Ignacio Torres, el gobierno de la provincia de Chubut anunció este miércoles el inicio de la reconstrucción del tramo en peores condiciones de la Ruta Nacional Nº 40 : los 42 kilómetros entre las localidades de Facundo y Los Tamariscos.

El propio gobernador, en su discurso, reconoció que ese sector de la Ruta 40 “se volvió viral” en redes por su pésimo estado, que en los últimos años obligó a habilitar desvíos provisorios de ripio que, a su vez, en ocasiones también se volvieron intransitables o riesgosos por el clima.

La obra del tramo Facundo-Los Tamariscos había sido licitada a fines de 2023 pero en diciembre de ese año, con la suspensión de toda la obra pública, Javier Milei canceló esa licitación.

Posteriormente, quedó afuera del proyecto de presupuesto nacional 2025 -en 2024 no el Gobierno no presentó presupuesto- y de los convenios de compensación de deudas firmados por Torres y Milei, hasta el último en el que sí se incluyeron estos 42 kilómetros.

De este modo, el costo de la obra será afrontado por Chubut y se descontará de la deuda que la provincia mantienía con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. La inversión prevista para este proyecto supera los $22.352 millones.

Torres: "La Ruta 40 se volvió viral"

Torres explicó que, tras acudir a la Justicia, la provincia solicitó formalmente y obtuvo la transferencia de la obra para garantizar su ejecución ante la falta de financiamiento por parte de la Nación.

"La Ruta 40, en el tramo Facundo–Los Tamariscos, se volvió viral por ser una de las más destruidas del país. Hoy no solo la estamos reconstruyendo con recursos provinciales, sino que también nos desendeudamos de manera total con la Nación", enfatizó el gobernador.

El plazo de ejecución se fijó en 18 meses, periodo durante el cual la empresa Rigel, adjudicataria de los trabajos, deberá completar las tareas de repavimentación y mejora de banquinas. El ancho total de la cinta asfáltica será de 7,70 metros, incluyendo 0,50 metro para cada banquina.

En cuanto a la organización de los trabajos, la idea es que la empresa priorice los sectores donde la cinta asfáltica prácticamente desapareció, para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad antes de la llegada del invierno.

Clave para varios municipios de Chubut

El acto de anuncio de la obra contó con la presencia de cerca de una decena de intendentes, incluyendo los de Esquel, Sarmiento, Gobernador Costa y Lago Blanco, debido a que la reparación es de vital importancia para numerosas localidades de la zona, ya que el mal estado de la ruta incrementa los costos logísticos y el riesgo de accidentes fatales.

En pésimo estado desde hace larguísimos años, el sector siempre fue objeto de múltiples reclamos de automovilistas.

En los últimos dos años, la seccional Chubut de la Dirección Nacional de Vialidad había realizado tareas de bacheo y mejoras en los desvíos, que siempre resultaron insuficientes, como mostró más de un video viral. Uno de los más recientes mostraba nada menos que a una ambulancia circulando como podía, a marcha lenta y en permanente vaivén para intentar esquivar los enormes pozos.