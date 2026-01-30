Dramático rescate en la Ruta 40: dos operarios quedaron atrapados por la crecida durante la feroz tormenta

Ocurrió este viernes en el puente de Anchoris, en Luján de Cuyo, Mendoza. Afortunadamente, ambos trabajadores fueron rescatados.

Un dramático episodio ocurrió este viernes en la provincia de Mendoza , donde las fuertes tormentas que se registraron durante el día generaron una situación crítica y de alto riesgo. El angustiante episodio ocurrió sobre la Ruta 40, a la altura de Anchoris , en el departamento de Luján de Cuyo , cuando una crecida repentina del agua arrastró una topadora con dos operarios que se encontraban trabajando en el lugar.

En medio del avance del caudal, los trabajadores quedaron atrapados en una escena marcada por la tensión. Uno de ellos debió sostenerse de una cuerda para no ser llevado por la corriente , mientras que el otro permanecía sobre la maquinaria , aguardando la llegada de los equipos de emergencia.

La dramática situación quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejando la magnitud del temporal.

De acuerdo con testimonios de las personas presentes en la zona, la reacción inmediata de los compañeros de trabajo fue determinante para evitar consecuencias fatales. Lograron asistir y contener al operario en riesgo hasta que pudo ser puesto a salvo, en tanto se organizaba el rescate bajo condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y sectores anegados.

topadora mendoza

Por fortuna, ambos trabajadores fueron rescatados con vida por los equipos de emergencia, tras un operativo complejo debido a la fuerza del agua y la inestabilidad del terreno. El episodio se produjo en el marco del temporal que afectó a distintos puntos del área metropolitana mendocina, con crecidas repentinas que complicaron rutas, puentes y zonas de trabajo.

Dramática escena en Mendoza una topadora fue arrastrada por el agua

Temporal de lluvia en Mendoza

Las lluvias en la provincia comenzaron después de las 14 y su intensidad fue aumentando con el correr de los minutos. En algunas zonas se registró incluso la caída de granizo de tamaño pequeño. Como resultado de la abundante cantidad de agua, varios sectores de la región se vieron colapsados, como es el caso de calle Anchorena en Luján de Cuyo. En un video difundido en redes se observa cómo un auto fue arrastrado por la corriente mientras que a su vez chocaba con otros vehículos que estaban estacionados en la zona.

Autos arrastrados en calle Anochorena de Luján de Cuyo

Otra de las fuertes imágenes se registró en el centro comercial de Palmares ubicado en Godoy Cruz, donde la intensa caída de lluvia hizo que el agua se filtrara por los techos y provocara inundaciones en los pasillos del lugar, sorprendiendo a los clientes.

Esta situación también afectó a varios zanjones y canales. El canal Cacique Guaymallén ubicado en la Costanera aumentó considerablemente su caudal y en videos se observa cómo el cauce llega a casi desbordar por la cantidad de agua.

Inundación dentro del centro comercial Palmares

La tormenta también se hizo sentir en Tupungato, donde las fuertes lluvias aumentaron el caudal de agua y generaron desbordes en distintos canales. Las fuertes ráfagas de viento también generaron complicaciones, con caídas de ramas y árboles.

Según los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas, las tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento seguirán durante lo que resta del día y podrían extenderse durante el sábado.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las alertas meteorológicas, evitar tareas y desplazamientos en sectores expuestos durante tormentas intensas y extremar las medidas de prevención, ya que este tipo de fenómenos puede desarrollarse de manera súbita y con gran violencia.